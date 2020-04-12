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Кэидзи Фудзивара
Keiji Fujiwara
Киноафиша
Персоны
Кэидзи Фудзивара
Кэидзи Фудзивара
Keiji Fujiwara
Дата рождения
5 октября 1964
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
12 апреля 2020
Карьера
Актер
Место рождения
Токио, Япония
Популярные фильмы
8.5
Стальной алхимик: Братство
(2009)
7.6
Парад смерти
(2015)
7.3
Сердце хочет кричать
(2015)
Фильмография Кэидзи Фудзивара
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Биография
Боевик
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Семейный
Ужасы
Фэнтези
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Все
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2006
2003
Все
21
Фильмы
5
Сериалы
16
Актер
21
Магазинчик сладостей
комедия, аниме , мелодрама
2016, Япония
Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире
драма, аниме , фэнтези
2016, Япония
Школа строгого режима
комедия, мелодрама
2015, Япония
По велению адской сестры
аниме , фэнтези
2015, Япония
7.6
Парад смерти
аниме , фэнтези, ужасы
2015, Япония
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6.4
Мисс Хокусай
Sarusuberi: Miss Hokusai
анимация, биография, драма, аниме
2015, Япония
7.3
Сердце хочет кричать
Kokoro ga sakebitagatterunda.
анимация, драма, семейный
2015, Япония
7
История любви Тамако
Tamako rabu sutôrî
мелодрама, анимация, аниме
2014, Япония
Невероятные приключения Джоджо
боевик, приключения, аниме
2012, Япония
6.2
Blood-C: Последний Темный
Blood-C: The Last Dark
ужасы, детектив, анимация, фэнтези, боевик, аниме
2012, Япония
Смотреть трейлер
Охотник х Охотник
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2011, Япония/Польша
Синий экзорцист
комедия, боевик, аниме
2011, Япония
Кровь-С
боевик, приключения, аниме , ужасы
2011, Япония
Радуга: Семеро из шестой камеры
драма, аниме , исторический
2010, Япония
Под мостом над Аракавой
комедия, аниме , мелодрама
2010, Япония
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6.7
Многоцветье
Karafuru
анимация, фэнтези, драма, детектив, аниме
2010, Япония
8.5
Стальной алхимик: Братство
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2009, Япония
Принцесса Немертвых: красная хроника
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2008, Япония
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Шумиха!
боевик, приключения, аниме , криминал
2007, Япония
Тетрадь смерти
фэнтези, криминал, аниме , детектив, боевик, драма
2006, Япония
Стальной алхимик
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2003, Япония
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