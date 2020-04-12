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Кэидзи Фудзивара Keiji Fujiwara
Киноафиша Персоны Кэидзи Фудзивара

Кэидзи Фудзивара

Keiji Fujiwara

Дата рождения
5 октября 1964
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
12 апреля 2020
Карьера
Актер
Место рождения
Токио, Япония

Популярные фильмы

Стальной алхимик: Братство 8.5
Стальной алхимик: Братство (2009)
Парад смерти 7.6
Парад смерти (2015)
Сердце хочет кричать 7.3
Сердце хочет кричать (2015)

Фильмография Кэидзи Фудзивара

Жанр
Год
Все 21 Фильмы 5 Сериалы 16 Актер 21
Магазинчик сладостей
Магазинчик сладостей
комедия, аниме , мелодрама 2016, Япония
Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире
Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире
драма, аниме , фэнтези 2016, Япония
Школа строгого режима
Школа строгого режима
комедия, мелодрама 2015, Япония
По велению адской сестры
По велению адской сестры
аниме , фэнтези 2015, Япония
Парад смерти 7.6
Парад смерти
аниме , фэнтези, ужасы 2015, Япония
Мисс Хокусай 6.4
Мисс Хокусай Sarusuberi: Miss Hokusai
анимация, биография, драма, аниме 2015, Япония
Сердце хочет кричать 7.3
Сердце хочет кричать Kokoro ga sakebitagatterunda.
анимация, драма, семейный 2015, Япония
История любви Тамако 7
История любви Тамако Tamako rabu sutôrî
мелодрама, анимация, аниме 2014, Япония
Невероятные приключения Джоджо
Невероятные приключения Джоджо
боевик, приключения, аниме 2012, Япония
Blood-C: Последний Темный 6.2
Blood-C: Последний Темный Blood-C: The Last Dark
ужасы, детектив, анимация, фэнтези, боевик, аниме 2012, Япония
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Охотник х Охотник
Охотник х Охотник
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2011, Япония/Польша
Синий экзорцист
Синий экзорцист
комедия, боевик, аниме 2011, Япония
Кровь-С
Кровь-С
боевик, приключения, аниме , ужасы 2011, Япония
Радуга: Семеро из шестой камеры
Радуга: Семеро из шестой камеры
драма, аниме , исторический 2010, Япония
Под мостом над Аракавой
Под мостом над Аракавой
комедия, аниме , мелодрама 2010, Япония
Многоцветье 6.7
Многоцветье Karafuru
анимация, фэнтези, драма, детектив, аниме 2010, Япония
Стальной алхимик: Братство 8.5
Стальной алхимик: Братство
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2009, Япония
Принцесса Немертвых: красная хроника
Принцесса Немертвых: красная хроника
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2008, Япония
Шумиха!
Шумиха!
боевик, приключения, аниме , криминал 2007, Япония
Тетрадь смерти
Тетрадь смерти
фэнтези, криминал, аниме , детектив, боевик, драма 2006, Япония
Стальной алхимик
Стальной алхимик
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2003, Япония
«Фильм меня буквально снес. Я был в шоке»: кинокритик Шпагин назвал любимый детектив
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
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Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
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