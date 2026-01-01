Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Кумико Асо
Kumiko Aso
Киноафиша
Персоны
Кумико Асо
Кумико Асо
Kumiko Aso
Дата рождения
17 июля 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Рост
162 см
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
Биография Кумико Асо
Родилась 17 июля 1978 года. Япония.
Развернуть
Популярные фильмы
8.4
Волчьи дети Амэ и Юки
(2012)
Билеты
7.9
Ученик чудовища
(2015)
7.4
Мирай из будущего
(2018)
Фильмография Кумико Асо
7
Одинокий замок в Зазеркалье
Kagami no kojô
приключения, анимация, драма, аниме
2022, Япония
6.4
В стране Чудес
Birthday Wonderland / Basude wandarando
анимация, аниме
2019, Япония
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
7.1
Удалить жизнь
драма, дорама
2018, Япония
7.4
Мирай из будущего
Mirai
анимация, фэнтези, аниме
2018, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
7.9
Ученик чудовища
Bakemono no ko / The Boy and the Beast
анимация, аниме
2015, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Мисс Хокусай
Sarusuberi: Miss Hokusai
анимация, биография, драма, аниме
2015, Япония
8.4
Волчьи дети Амэ и Юки
Ookami Kodomo no Ame to Yuki
фэнтези, анимация, аниме
2012, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
6.7
Многоцветье
Karafuru
анимация, фэнтези, драма, детектив, аниме
2010, Япония
Показать еще
Выпросил у друзей остатки обоев и отправил шторы на помойку: делаю роскошное жалюзи за 0 рублей — а выглядит на пару тысяч
«Попки» болгарских перцев отправляю в морозилку вместо помойки: готовлю пюре, приправу и даже икру – чудо-продукт почти что задаром
Кофейную гущу не выкидываю — она мне заменила соль и хлеб: 5 неожиданных лайфхаков для кухни и дачи
Откуда взялся Билл Шифр и как на самом деле зовут Диппера: 7 загадок «Гравити Фолз», которые мультсериал не раскрыл
Отдадим полцарства за правильный ответ: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с принцессой (тест)
3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»
5 свежих детективных сериалов 2026 года, которые легко проглотить за вечер или выходные: крепко цепляют с первых минут
Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино
Не только новые сезоны «Невского» и «Первого отдела»: 5 новых российских детективов, которые готовят на 2026–2027 годы
Вольтури заменили на Черногора, а Джейкоба на Чудо-Юдо: в октябре выйдет наш ответ «Сумеркам» с рейтингом 6+
Русский 007 с саблей и в тюбетейке против турок: а вы знали про наш ответ Джеймсу Бонду?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить