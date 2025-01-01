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Лучшие полнометражные исекай-аниме про попаданцев

Все 11 Онлайн
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Плавучий дом
Плавучий дом
приключения, анимация, драма, аниме 2022, Япония
6.0
О моём перерождении в слизь. Фильм
О моём перерождении в слизь. Фильм
анимация, аниме 2022, Япония
7.0
Красавица и дракон
Красавица и дракон
приключения, анимация, драма, аниме 2021, Япония
7.0
В стране Чудес
В стране Чудес
анимация, аниме 2019, Япония
6.0
Ученик чудовища
Ученик чудовища
анимация, аниме 2015, Япония
7.0
Наруто 9: Путь ниндзя
Наруто 9: Путь ниндзя
приключения, фэнтези 2012, Япония
7.0
Ловцы забытых голосов
Ловцы забытых голосов
драма, приключения, анимация, аниме 2011, Япония
7.0
Остров забвения. Харука и волшебное зеркало
Остров забвения. Харука и волшебное зеркало
анимация, приключения, семейный, фэнтези, аниме 2010, Япония
6.0
Отважное сердце
Отважное сердце
криминал, приключения, анимация, аниме 2006, Япония
6.0
Возвращение кота
Возвращение кота
сказка, семейный, фантастика, комедия, анимация, аниме 2002, Япония
7.0
Унесенные призраками
Унесенные призраками
аниме , семейный, анимация, приключения 2001, Япония
8.0
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Все Анимация Аниме Приключения Драма Фэнтези Семейный Криминал Сказка Фантастика Комедия
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Откройте для себя захватывающие аниме о перерождении в другом мире, где герои переживают удивительные приключения и открывают новые миры магии. Исследуйте истории попаданцев в другой мир, где встречаются фантастические существа и невероятные возможности. Погрузитесь в мир аниме, где перерождение сопровождается магическими способностями и неожиданными поворотами сюжета. В нашем топе лучших аниме исекай вы найдете произведения, которые погрузят вас в удивительные миры и заставят полюбить этот захватывающий жанр.

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