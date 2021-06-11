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Никуко из Рыбацкой гавани
Gyokou no Nikuko-chan
Никуко из Рыбацкой гавани, 2021
2021 / Япония
6.3
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
анимация
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О фильме
История о матери и дочери, которые живут на лодке в рыбацком порту.
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6.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
19 июля 2022
Премьера в мире
11 июня 2021
Возраст
12+
Режиссер
Аюму Ватанабэ
В ролях
Синобу Отакэ
Нацуки Ханаэ
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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