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Никуко из Рыбацкой гавани
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Gyokou no Nikuko-chan

Никуко из Рыбацкой гавани, 2021

2021 / Япония
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

История о матери и дочери, которые живут на лодке в рыбацком порту.

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 19 июля 2022
Премьера в мире 11 июня 2021
Возраст 12+
Режиссер
Аюму Ватанабэ
Аюму Ватанабэ
В ролях
Синобу Отакэ
Синобу Отакэ
Нацуки Ханаэ
Нацуки Ханаэ
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Никуко из Рыбацкой гавани 2 постера
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