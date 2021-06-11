Никуко из Рыбацкой гавани, 2021

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о выходе в прокат О фильме История о матери и дочери, которые живут на лодке в рыбацком порту. Развернуть 6.3 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8 Продолжительность 1 час 37 минут Год выпуска 2021 Премьера онлайн 19 июля 2022 Премьера в мире 11 июня 2021 Возраст 12+ Режиссер Аюму Ватанабэ В ролях Синобу Отакэ Нацуки Ханаэ Все актеры и съемочная группа 2 постера

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