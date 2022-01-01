|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|The Way Back Main Title
|Роб Симонсен
|2:43
|2
|The Past
|Роб Симонсен
|2:14
|3
|Spiral
|Роб Симонсен
|2:54
|4
|Jack
|Роб Симонсен
|2:54
|5
|Training
|Роб Симонсен
|3:19
|6
|Everyday
|Роб Симонсен
|1:57
|7
|Looking Up
|Роб Симонсен
|2:34
|8
|Taking the Court
|Роб Симонсен
|2:04
|9
|Brandon
|Роб Симонсен
|1:56
|10
|Turning Tides
|Роб Симонсен
|1:46
|11
|Miss You
|Роб Симонсен
|1:20
|12
|Leaving the Court
|Роб Симонсен
|2:25
|13
|Rematch, Pt. 1
|Роб Симонсен
|3:15
|14
|Rematch, Pt. 2
|Роб Симонсен
|3:12
|15
|Intolerable Reality
|Роб Симонсен
|3:50
|16
|Amends
|Роб Симонсен
|2:41
|17
|Finding the Way Back
|Роб Симонсен
|4:45
|18
|Coda
|Роб Симонсен
|2:18