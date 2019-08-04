Малобюджетная мокьюментари-трагикомедия о молодой супружеской паре, оказавшейся в непростой ситуации, – одна из лучших российских картин 2019 года по версии кинокритиков. Когда Маше диагностируют прогрессирующую меланому, ее возлюбленный Петя пускается на поиски четырех миллионов, которые могут дать шанс на заграничное лечение. Тем временем Маша начинает подготовку к собственным похоронам.
Можно ли найти 4 миллиона за 4 дня, если ты работаешь курьером, родителям на тебя наплевать, а твой лучший друг - идиот? Взять в долг, продать последнее, стать порноактером - сделать все что угодно, лишь бы спасти любимую. Главный герой Петя ищет деньги на лечение тяжело больной жены Марии. Есть шанс, что ей поможет дорогостоящее лечение за границей.
|23 января 2020
|Россия
|Каро
|16+
|23 января 2020
|Руанда