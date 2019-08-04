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Постер фильма Смерть нам к лицу
Постер фильма Смерть нам к лицу
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Смерть нам к лицу

Смерть нам к лицу

Smert nam k litsu 18+
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О фильме

Малобюджетная мокьюментари-трагикомедия о молодой супружеской паре, оказавшейся в непростой ситуации, – одна из лучших российских картин 2019 года по версии кинокритиков. Когда Маше диагностируют прогрессирующую меланому, ее возлюбленный Петя пускается на поиски четырех миллионов, которые могут дать шанс на заграничное лечение. Тем временем Маша начинает подготовку к собственным похоронам.

  • Как и свою предыдущую картину “Фагот” (2018), омский режиссер Борис Гуц снял “Смерть нам к лицу” полностью на смартфон. Оба фильма принимали участие в российском кинофестивале “Окно в Европу” в Выборге. “Фагот” получил именной приз продюсера Армена Медведева, а “Смерть нам к лицу” – главную награду в конкурсе “Игровое кино”.
  • В квартире Маши и Пети можно заметить постер фильма Ксавье Долана “Это всего лишь конец света”, в котором Гаспар Ульель сыграл героя, страдающего от смертельной болезни.
  • Картина была номинирована на премию “Ника” за лучший монтаж, а также участвовала в программе Каннского кинофестиваля.
  • Для исполнителя главной роли Даниила Пугаева картина стала дебютом в кино. Для его партнерши Александры Быстржицкой это второй фильм после Слоны могут играть в футбол Михаила Сегала (2018).

Можно ли найти 4 миллиона за 4 дня, если ты работаешь курьером, родителям на тебя наплевать, а твой лучший друг - идиот? Взять в долг, продать последнее, стать порноактером - сделать все что угодно, лишь бы спасти любимую. Главный герой Петя ищет деньги на лечение тяжело больной жены Марии. Есть шанс, что ей поможет дорогостоящее лечение за границей.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 4 августа 2019
Дата выхода
23 января 2020 Россия Каро 16+
23 января 2020 Руанда
Сборы в мире $3 511
Другие названия
Smert nam k litsu, We Look Good in Death, Смерть нам к лицу
Режиссер
Борис Гуц
Борис Гуц
В ролях
Александра Быстржицкая
Александра Быстржицкая
Даниил Пугаёв
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Наталья Павленкова
Наталья Павленкова
Анна Глаубэ
Анна Глаубэ
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
6.2 IMDb
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