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Борис Гуц
Борис Гуц
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Борис Гуц
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Дата рождения
7 ноября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Бориса Гуца
Родился 7 ноября 1980 года. Омск, СССР (Россия).
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Фильмография Бориса Гуца
Минск
драма
2022, Эстония
4.0
Смерть нам к лицу
драма
2019, Россия
5.0
Фагот
драма
2018, Россия
5.0
Арбузные корки
драма
2016, Россия
4.0
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3 марта 2020 10:17
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