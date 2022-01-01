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Екатерина Волкова

Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
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Дата рождения
16 марта 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер
Место рождения
Томск, СССР (Россия)
Рост
166 см
Биография Екатерины Волковой

Екатерина Волкова родилась 16 марта 1974 года в Томске. Мать была заведующей лабораторией, отец – инженером. Вскоре семья переехала в Тольятти. С детства будущая актриса занималась творчеством, любила музыку и пение и, по ее словам, о карьере актрисы не мечтала. В 18 лет Екатерина вышла замуж и родила дочь, но отношения с мужем не заладились: он был против ее актерской профессии и проявлял агрессию. После развода она и ее дочь прекратили с ним общение.

В 1997 году Екатерина начала учиться в ГИТИСе. В театральной среде актриса стала известной благодаря роли Маргариты в спектакле «Мастер и Маргарита», который шел в театре им. Станиславского несколько лет. Много играла в антрепризе, сотрудничала с другими московскими театрами. Первой картиной в кино стал фильм Юрия Грымова «Коллекционер», который вышел в 2001 году, но широкую известность актрисе принесла роль в сериале «КГБ в смокинге».  

Изменила ее жизнь встреча с писателем и политическим активистом Эдуардом Лимоновым: актриса родила от него сына и дочь. Их роман был ярким, но пара распалась. В жизни актрисы было много испытаний, но она всегда с достоинством выходила из затруднительных ситуаций, верила в свои силы. Екатерина признается, что именно дети – ее настоящая движущая сила.

Интересные факты о Екатерине Волковой
  • Екатерина и ее дочь Валерия вместе сыграли в сериале «Разбитое зеркало». Валерия играла героиню своей мамы в детстве;
  • Актриса любит загородный отдых, с удовольствием проводит свободное время на даче;
  • Дружила много лет с актером Александром Абдуловым, именно он много помогал актрисе построить кинокарьеру;
  • У актрисы есть свой бренд одежды «Wolka»;
  • Екатерина прекрасно поет, выступает в джазовых клубах, сама сочиняет музыку. Актриса закончила дирижерско-хоровое отделение музыкального училища в Тольятти;
  • Екатерина трижды была замужем: за театральным продюсером Эдуардом Бояковым, кинопродюсером Сергеем Члиянцем и Эдуардом Лимоновым. Первого из них актриса называла своей самой большой любовью в жизни.
Фильмография Екатерины Волковой
Смерть нам к лицу
Смерть нам к лицу
драма 2019, Россия
5.0
Короткие волны
Короткие волны
драма, комедия 2017, Россия
3.0
Разбуди меня
Разбуди меня
драма, триллер 2016, Россия
6.0
Ночные стражи
Ночные стражи
боевик, фэнтези 2016, Россия
5.0
Саранча
Саранча
триллер 2015, Россия
4.0
Искупление
Искупление
исторический, драма, военный 2012, Россия
3.0
2-АССА-2
2-АССА-2
комедия, драма 2009, Россия
7.0
Вдох - выдох
Вдох - выдох
драма 2006, Россия
5.0
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Фотографии Екатерины Волковой Все фотографии
Екатерина Волкова и Светлана Иванова Екатерина Волкова Екатерина Волкова Екатерина Волкова
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