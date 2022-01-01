Прокатчик Центр документального кино

Изначально Центр документального кино начал свою деятельность как культурно-образовательный проект, способствующий популяризации документального кино. Компания в числе первых знакомит отечественного зрителя с видными фестивальными, документальными, независимыми и другими фильмами. В 2013 году, благодаря ЦДК и Музею Москвы, был открыт первый в России кинотеатр документального кино, а с 2014 года проходит Международный фестиваль современного документального кино о городе и человеке «Центр».

Дистрибуцией компания ЦДК занимается с 2015 года, выпуская фильмы в ограниченный прокат. Также она занимается формированием специальных кинопрограмм в регионах, проведением мастер-классов и лекций.