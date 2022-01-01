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Прокатчик Центр документального кино

О прокатчике

Изначально Центр документального кино начал свою деятельность как культурно-образовательный проект, способствующий популяризации документального кино. Компания в числе первых знакомит отечественного зрителя с видными фестивальными, документальными, независимыми и другими фильмами. В 2013 году, благодаря ЦДК и Музею Москвы, был открыт первый в России кинотеатр документального кино, а с 2014 года проходит Международный фестиваль современного документального кино о городе и человеке «Центр».

Дистрибуцией компания ЦДК занимается с 2015 года, выпуская фильмы в ограниченный прокат. Также она занимается формированием специальных кинопрограмм в регионах, проведением мастер-классов и лекций.

Фильмы
Русские грузины. Фильм второй
Русские грузины. Фильм второй
документальный 2022, Россия
0.0
Пространство Лобачевского
Пространство Лобачевского
документальный 2021, Россия / Германия
0.0
Разум и искусство
Разум и искусство
документальный 2019, Великобритания
0.0
Варда глазами Аньес
Варда глазами Аньес
документальный 2019, Франция
0.0
Смотреть за 1 рубль
Людно внутри
Людно внутри
документальный 2019, Россия / США
0.0
Анна Франк. Параллельные истории
Анна Франк. Параллельные истории
документальный, семейный 2019, Италия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Анатолий Крупнов. Он был...
Анатолий Крупнов. Он был...
документальный 2019, Россия
0.0
Холстон
Холстон
документальный 2019, США
0.0
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