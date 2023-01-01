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Петровы в гриппе Петровы в гриппе
Киноафиша Фильмы Петровы в гриппе Петровы в гриппе, 2021: актеры и роли
Петровы в гриппе 2021 / Россия / Франция / Швейцария
6.9 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Петровы в гриппе, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кирилл Серебренников Кирилл Серебренников Kirill Serebrennikov
В ролях
Семен Серзин Семен Серзин Semyon Serzin Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова Chulpan Khamatova Иван Дорн Иван Дорн Ivan Dorn Юрий Колокольников Юрий Колокольников Юлия Пересильд Юлия Пересильд Yulia Peresild Юра Борисов Юра Борисов Yuriy Borisov Александр Ильин Александр Ильин Aleksandr Ilyin Тимофей Трибунцев Тимофей Трибунцев
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