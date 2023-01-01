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Мое прекрасное лето с Софи
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Мое прекрасное лето с Софи
2019 / Франция
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5.7
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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