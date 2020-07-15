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Мое прекрасное лето с Софи Мое прекрасное лето с Софи
Киноафиша Фильмы Мое прекрасное лето с Софи Отзывы о фильме «Мое прекрасное лето с Софи»
Une fille facile / Easy Girl Мое прекрасное лето с Софи 2019 / Франция
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Мое прекрасное лето с Софи»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Учебный год подошел к концу, подарив Найме, только что отметившей свое 16-летие, долгожданные каникулы под палящим солнцем Канн. Мама, работающая уборщицей в дорогом отеле, предлагает дочке пройти летнюю стажировку в местном ресторане, вот только это не входит в планы молодой девушки, мечтающей о свободе и веселье. На первый взгляд это удается найти с кузиной Софи, приезжающей на лето из Парижа. Своей уверенностью и раскованностью столичная красавица полностью покоряет Найму, которая поддается…

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Андрей 15 июля 2020, 00:47
Оценка
случайно наткнулся на этот фильм!
фильм понравился!
9 баллов из 10ти!
ставлю умышленно высокую, немного завышенную оценку, потому что в фильме нет ничего сверхъестественного, более чем простой сюжет, но уже в середине фильма у нас разгорелся жаркий спор и дискуссия! ;))
мы даже сделали ставки, где окажутся герои в конце ;))
для разнообразия, скажем каждый 10ый фильм, мне смотреть очень нравиться, но, конечно, не подряд!
15 июля 2020, 00:47 Ответить
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