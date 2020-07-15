Учебный год подошел к концу, подарив Найме, только что отметившей свое 16-летие, долгожданные каникулы под палящим солнцем Канн. Мама, работающая уборщицей в дорогом отеле, предлагает дочке пройти летнюю стажировку в местном ресторане, вот только это не входит в планы молодой девушки, мечтающей о свободе и веселье. На первый взгляд это удается найти с кузиной Софи, приезжающей на лето из Парижа. Своей уверенностью и раскованностью столичная красавица полностью покоряет Найму, которая поддается…
фильм понравился!
9 баллов из 10ти!
ставлю умышленно высокую, немного завышенную оценку, потому что в фильме нет ничего сверхъестественного, более чем простой сюжет, но уже в середине фильма у нас разгорелся жаркий спор и дискуссия! ;))
мы даже сделали ставки, где окажутся герои в конце ;))
для разнообразия, скажем каждый 10ый фильм, мне смотреть очень нравиться, но, конечно, не подряд!
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