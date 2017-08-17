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La douleur
Киноафиша Фильмы La douleur
La douleur / Memoir of Pain

La douleur, 2018

2018 / Франция / Бельгия / Швейцария
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 14 января 2019
Премьера в мире 17 августа 2017
Возраст 16+
Режиссер
Эмануэль Финкель
В ролях
Мелани Тьерри
Мелани Тьерри
Бенуа Мажимель
Бенуа Мажимель
Бенжамин Биолэй
Бенжамин Биолэй
Грегуар Лепренс-Ренге
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма La douleur 2 постера
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