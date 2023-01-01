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Мое прекрасное лето с Софи
Мое прекрасное лето с Софи, 2019: актеры и роли
Une fille facile / Easy Girl
Мое прекрасное лето с Софи
2019 / Франция
Трейлер
5.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Мое прекрасное лето с Софи, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ребекка Злотовски
Rebecca Zlotowski
В ролях
Бенуа Мажимель
Benoit Magimel
Клотильда Куро
Clotilde Courau
Нуно Лопеш
Nuno Lopes
Мина Фарид
Mina Farid
Захия Дехар
Zahia Dehar
Седрик Аппиетто
Cédric Appietto
Лакдхар Дриди
Lakdhar Dridi
Лизе Ломи
Нико Макс Тедески
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