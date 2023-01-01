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Мое прекрасное лето с Софи Мое прекрасное лето с Софи
Киноафиша Фильмы Мое прекрасное лето с Софи Мое прекрасное лето с Софи, 2019: актеры и роли
Une fille facile / Easy Girl Мое прекрасное лето с Софи 2019 / Франция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Мое прекрасное лето с Софи, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ребекка Злотовски Ребекка Злотовски Rebecca Zlotowski
В ролях
Бенуа Мажимель Бенуа Мажимель Benoit Magimel Клотильда Куро Клотильда Куро Clotilde Courau Нуно Лопеш Нуно Лопеш Nuno Lopes Мина Фарид Мина Фарид Mina Farid Захия Дехар Захия Дехар Zahia Dehar Седрик Аппиетто Седрик Аппиетто Cédric Appietto Лакдхар Дриди Лакдхар Дриди Lakdhar Dridi Лизе Ломи Нико Макс Тедески
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