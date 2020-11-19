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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Крис Галуст
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Фильмография Криса Галуста
Урод в замке
ужасы
2020, США
4.0
Гив ми либерти
комедия
2019, США
7.0
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Вышел трейлер к перезапуску хоррора «Урод в замке»
Продюсер картины настаивает на том, что новый ужастик — не ремейк, а «переосмысление» классического хоррора 90-х.
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19 ноября 2020 17:09
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