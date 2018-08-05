Рэй и Лиз, 2018

Такой семейной хроники мы ещё не видели: вот папаша Рэй, вот мамаша Лиз, вот их детки, Ричард и Джейсон, вот странный дядюшка Лоуренс. И всё здесь устроено шиворот-навыворот, всё идет наперекосяк — потому что родители так хороши, что вот-вот лишатся права опеки, как минимум, над младшим из братьев, Джейсоном. Хотя старший и сам мечтает поскорее упорхнуть из дома пьянчужек и чудаков. Вместо одной линейной истории — два разделенных годами житейских анекдота и хроника теперешнего сумеречного существования Рэя, не отрывающегося от пластиковых бутылок с самопальным пойлом; комедия это или трагедия — решайте сами. Автор «Рэя и Лиз» — тот самый маленький Ричард из фильма, выросший в маститого фотографа (а сейчас и режиссера). Славу Ричарду Биллингэму принесли откровенные фотографические снимки его непутевой семьи; в дебютном фильме он реконструирует жизнь родителей средствами игрового кино. Выходит совершенно потрясающе: каждый кадр превращен в живописное полотно редкой красоты — пусть и творятся на этом полотне дикие вещи. Прихотливая драматургическая структура позволяет событиям свободно, будто плавая по волнам памяти, перемещаться – из прошлого в настоящее и обратно. Срабатывает и уникальный эффект доверительности: будто тебя пригласили в чужой дом, позволив застать его обитателей врасплох, как есть, без прикрас. И ты удивляешься, ты смеешься, ты плачешь, ты удивляешься.