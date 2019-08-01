«Когда я был в твоем возрасте, у меня было много амбиций. Почему их нет у тебя?» Этот вопрос главному герою Вику (Крис Галуст) задает чернокожий мужчина, прикованный к постели. Вик, выходец из семьи русских эмигрантов, работает в компании, которая занимается транспортировкой людей с ограниченными возможностями. Очередное утро выдалось для него тяжелым. Родной дед пытался приготовить курицу, но вместо этого чуть не спалил квартиру, престарелые соседи потребовали доставить их на…
Картина показывает один день из жизни Вика (Виктора) - молодого водителя такси для инвалидов и сына русских иммигрантов в США. День, когда все идет наперекосяк. С утра он не может добудиться деда, который должен ехать на похороны своей подруги Лили. Опаздывает на работу. А потом и вовсе вместе с клиенткой в машине едет домой потому, что слегка тронувшийся дед чуть не спалил иммигрантскую общагу. Тут уж на него наваливаются докучливые "друзья" Лили с просьбой, нет, с требованием отвезти их на похороны, т.к. заказанный ими автобус не приехал. (А заказывали ли его вообще? Быть может лихие экс-соотечественники решили просто объегорить Витю? С них станется)
А тут еще нарисовался жуликоватый племянничек покойницы - Дима. Дима рубаха-парень с ломаным английским, но привез из России не только широкую русскую душу. Душа Димы спотыкается об обычную банку квашеной капусты, закатанной его тетушкой. Баночка не поддается ни силе Димы, ни его обаянию. Секрета в банке нет и в чем с ней проблема угадывается на середине ее сюжетной жизни. Но Диме, в силу его характера, невдомек как ее открыть.Кроме того, появляется еще и бойкая чернокожая клиентка, которая отчаянно бьется за все что ее касается. Эдакая баба из американских селений - и на Вика пожалуется, и агрессивного негра-бандита осадит. Все потому, что она черная, женщина и инвалид (будь она еще и лесбиянкой - было бы бинго политкорректности), а значит жизнью битая и научилась давать отпор.
Вик тоже получает от жизни. Весь фильм он лихорадочно мечется по городу, пытаясь развезти всех клиентов и родственников. Получается у него из рук вон плохо. Происходит это из-за внешних факторов, вроде назойливых иммигрантов и негритянских протестов, перекрывших все дороги, или из-за того, что Вик потерялся в жизни и не знает куда идти, к чему стремиться? неизвестно, но Вик постоянно повторяет, что будет на месте через 10 минут. И конечно там не оказывается, ни через 10, ни через 20 минут, ни через полчаса.
Эти три героя и находятся в центре всей истории. У них разные цели, разные способы их достижения, но есть что-то что их объединяет.
В одной из начальных сцен клиент Вика рассказывает девушке, которая собирается выступить на конкурсе талантов с песней Пресли, что не любит двойников прославленного музыканта. Девушка отвечает, что хочет лишь спеть его песню, а не прикинуться им.Так же и иммигранты. Вроде как пытаются жить по-новому в Америке, но не хотят быть американцами. На словах они стремились к свободе, к лучшей жизни, но на деле приехали в вожделенную Америку и устроили в ней собственную копию той России из которой бежали. Вик же хочет быть настоящим, а не просто подражателем или фанатом, и даже в телефонных разговорах с матерью говорит по-английски. Но сам он вряд ли это понимает.
Справедливости ради заметим, что иммигранты от местной бедноты мало чем отличаются. И те, и другие обездоленные. Они одинаково живут, одинаково поют и даже куриные крылышки готовят одинаково.Параллельно основному сюжету в ленте присутствует линия, в которой главный герой беседует с одним из клиентов - парализованным негром. Он сетует на то, что в общем-то и не жил. Вроде все было, а вроде ничего и не было. И удивляется тому, что Вик не имеет хотя бы мечты. То есть, примерно объясняет что такое либерти в его понимании.
В английском языке слова freedom и liberty являются синонимами, но немного отличаются по смыслу. Один из них - freedom - означает свободу от чего-либо или свобода делать что хочешь. А вынесенное в название liberty - свобода для чего-либо или свобода жить как хочешь.
Картина не претендует на то, чтобы быть документальной, но манера съемки и некоторые сцены создают впечатление документалки. И это дорогого стоит. Странно только, что в фильме запикивают руссский мат. Это и так картина с возрастным рейтингом 18+, в которой нет ни секса, ни убийств, ни насилия (ну или почти нет). Зачем в ней еще и мат цензурировать? В иностранном прокате это может быть оправдано, чтобы показать, что персонажи изредка прибегают к крепкому словцу. Но делать это в российском кинотеатре неправильно.
На тему мытарств иммигрантов вспоминаются фильмы "Сторшек", "Более странно, чем в раю" (куда более качественный фильм, чем последнее поделие Джармуша https://www.kinoafisha.info/movies/8355026/reviews/455/) и недавние "Синонимы". Примечательно, что все они заканчиваются в той или иной степени отказом героев от мечт в стране их грез. Но Вику, в отличие от них, бежать некуда. Он не может вернуться обратно потому, что вырос в новой стране. Отказаться от мечты можно когда она есть. И бросить всех тоже не может. Оказывается, что от него зависит слишком много людей - семья, клиенты, другие иммигранты, даже его работодатель. Поэтому приходится лезть из кожи вон, чтобы помочь всем. Такова его либерти.
В остальном, драма про поиски себя и своего места в мире. Есть над чем посмеяться, есть над чем попереживать. 3,5/5
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