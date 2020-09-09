Тайна сестер Макалузо, 2020

«Тайна сестер Макалузо» — итальянская драма режиссера Эммы Данте, повествующая о трагической истории пятерых сестер из Палермо. В детстве они были неразлучны, но общая трагедия меняет жизнь девочек на десятилетия. Картина участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, завоевав два приза. Теперь хит 2020 года доступен для просмотра всем желающим.

Мария, Лия, Пинучча, Катя и Антонелла — сестры, рано потерявшие родителей. Оставшись в полном одиночестве, девочки, возраст которых варьируется от восьми до шестнадцати лет, сталкиваются с необходимостью бороться за выживание в убогой квартирке на чердаке дома. От матери и отца представительницам рода Макалузо достался убыточный бизнес по разведению голубей. Продолжив их дело, сестры зарабатывают сдачей птиц в аренду на праздничные мероприятия. Однако выручки едва хватает на оплату жилья и пропитание.

Как-то днем ​​они отправляются на знаменитый пляжный курорт «Чарльстон», примыкающий к большому ресторану солнечного Палермо. Пока одна из сестер тайком ускользает на свидание с девушкой, в которую она влюблена, остальные четверо заплывают в опасную часть пирса за главным зданием. Вечер завершается трагической смертью одной из них, после чего внутри семьи происходит раскол.

Работа охватывает пласт в сорок лет, демонстрируя разные этапы жизни сестер: от взросления до старости. Однажды судьба вновь сталкивает женщин под одной крышей. Удастся ли им смириться с утратой, разделившей их на долгие годы, и отыскать путь к примирению?