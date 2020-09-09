Тайна сестер Макалузо, 2020

«Тайна сестер Макалузо» — итальянская драма режиссера Эммы Данте, повествующая о трагической истории пятерых сестер из Палермо. В детстве они были неразлучны, но общая трагедия меняет жизнь девочек на десятилетия. Картина участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, завоевав два приза. Теперь хит 2020 года доступен для просмотра всем желающим.
Мария, Лия, Пинучча, Катя и Антонелла — сестры, рано потерявшие родителей. Оставшись в полном одиночестве, девочки, возраст которых варьируется от восьми до шестнадцати лет, сталкиваются с необходимостью бороться за выживание в убогой квартирке на чердаке дома. От матери и отца представительницам рода Макалузо достался убыточный бизнес по разведению голубей. Продолжив их дело, сестры зарабатывают сдачей птиц в аренду на праздничные мероприятия. Однако выручки едва хватает на оплату жилья и пропитание.
Как-то днем они отправляются на знаменитый пляжный курорт «Чарльстон», примыкающий к большому ресторану солнечного Палермо. Пока одна из сестер тайком ускользает на свидание с девушкой, в которую она влюблена, остальные четверо заплывают в опасную часть пирса за главным зданием. Вечер завершается трагической смертью одной из них, после чего внутри семьи происходит раскол.
Работа охватывает пласт в сорок лет, демонстрируя разные этапы жизни сестер: от взросления до старости. Однажды судьба вновь сталкивает женщин под одной крышей. Удастся ли им смириться с утратой, разделившей их на долгие годы, и отыскать путь к примирению?
Драма «Тайна сестер Макалузо» снята по одноименной пьесе Эммы Данте, выступившей в качестве автора сценария и режиссера. Ее кинодебютом стала картина «Улица в Палермо», получившая хвалебные отзывы критиков. Впоследствии Данте поставила несколько опер и театральных спектаклей, имевших в Италии оглушительный успех.
Эмма Данте исполнила роль Розы. Это ее второе появление на экране после I taràssachi 1990 года.
Роли каждой из сестер исполняли разные актрисы. Многие из них — дебютантки. Так, Алисса Мария Орландо сыграла Катю в подростковом возрасте, ее взрослую версию воплотила Лаура Джордани, а пожилую — Розальба Болонья. Лию — Сюзанна Пирайно, Серена Бароне и Мария Алати. Пинуччу — Анита Помарио, Донателла Финокияро и Илеана Ригано. Марию — Элеонора Де Лука и Симона Малато.
Съемки проходили в 2019 году на территории Палермо, тогда как мировая премьера состоялась на кинофестивале в Венеции в 2020 году. Кинокартина получила «Премию Пазинетти» за лучший фильм, а также приз лучшей актрисе, доставшийся всему женскому составу.
Дизайн костюмов разработан Ванессой Саннино, прежде работавшей в театре.
Соавтором сценария выступила Джорджо Васта, с которой Данте работала над «Улицей в Палермо».
Дизайнеры постарались детально воссоздать атмосферу провинциальной Италии 80-х, где разворачиваются основные события. Невзирая на драматический окрас истории «Тайны сестер Макалузо», Данте стремилась наполнить кадр солнцем и яркими красками, не только пропитанными ностальгией, но и дарующими надежду на светлое будущее.
Пятеро сестёр — от малышки Антонеллы до восемнадцатилетней Марии — проживают в Палермо без родителей, зарабатывая на жизнь разведением в доме голубей, которых они отдают в аренду на праздничные церемонии. Жизнь девочек беззаботна и не отличается от времяпрепровождения других подростков. Однажды, как обычно, они отправляются на пляж, где происходит несчастный случай, уносящий жизнь одной из них. Смерть переворачивает отношения между девочками, спустя десятилетия отзываясь в сердцах уже взрослых женщин непримиримой болью утраты.