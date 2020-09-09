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Тайна сестер Макалузо Тайна сестер Макалузо
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Le sorelle Macaluso

Тайна сестер Макалузо, 2020

2020 / Италия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Итальянская драма о трагедии, навсегда изменившей жизнь главных героинь
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«Тайна сестер Макалузо» — итальянская драма режиссера Эммы Данте, повествующая о трагической истории пятерых сестер из Палермо. В детстве они были неразлучны, но общая трагедия меняет жизнь девочек на десятилетия. Картина участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, завоевав два приза. Теперь хит 2020 года доступен для просмотра всем желающим.

Мария, Лия, Пинучча, Катя и Антонелла — сестры, рано потерявшие родителей. Оставшись в полном одиночестве, девочки, возраст которых варьируется от восьми до шестнадцати лет, сталкиваются с необходимостью бороться за выживание в убогой квартирке на чердаке дома. От матери и отца представительницам рода Макалузо достался убыточный бизнес по разведению голубей. Продолжив их дело, сестры зарабатывают сдачей птиц в аренду на праздничные мероприятия. Однако выручки едва хватает на оплату жилья и пропитание.

Как-то днем ​​они отправляются на знаменитый пляжный курорт «Чарльстон», примыкающий к большому ресторану солнечного Палермо. Пока одна из сестер тайком ускользает на свидание с девушкой, в которую она влюблена, остальные четверо заплывают в опасную часть пирса за главным зданием. Вечер завершается трагической смертью одной из них, после чего внутри семьи происходит раскол.

Работа охватывает пласт в сорок лет, демонстрируя разные этапы жизни сестер: от взросления до старости. Однажды судьба вновь сталкивает женщин под одной крышей. Удастся ли им смириться с утратой, разделившей их на долгие годы, и отыскать путь к примирению?

Драма «Тайна сестер Макалузо» снята по одноименной пьесе Эммы Данте, выступившей в качестве автора сценария и режиссера. Ее кинодебютом стала картина «Улица в Палермо», получившая хвалебные отзывы критиков. Впоследствии Данте поставила несколько опер и театральных спектаклей, имевших в Италии оглушительный успех.

Эмма Данте исполнила роль Розы. Это ее второе появление на экране после I taràssachi 1990 года.

Роли каждой из сестер исполняли разные актрисы. Многие из них — дебютантки. Так, Алисса Мария Орландо сыграла Катю в подростковом возрасте, ее взрослую версию воплотила Лаура Джордани, а пожилую — Розальба Болонья. Лию — Сюзанна Пирайно, Серена Бароне и Мария Алати. Пинуччу — Анита Помарио, Донателла Финокияро и Илеана Ригано. Марию — Элеонора Де Лука и Симона Малато.

Съемки проходили в 2019 году на территории Палермо, тогда как мировая премьера состоялась на кинофестивале в Венеции в 2020 году. Кинокартина получила «Премию Пазинетти» за лучший фильм, а также приз лучшей актрисе, доставшийся всему женскому составу.

Дизайн костюмов разработан Ванессой Саннино, прежде работавшей в театре.

Соавтором сценария выступила Джорджо Васта, с которой Данте работала над «Улицей в Палермо».

Дизайнеры постарались детально воссоздать атмосферу провинциальной Италии 80-х, где разворачиваются основные события. Невзирая на драматический окрас истории «Тайны сестер Макалузо», Данте стремилась наполнить кадр солнцем и яркими красками, не только пропитанными ностальгией, но и дарующими надежду на светлое будущее.

Пятеро сестёр — от малышки Антонеллы до восемнадцатилетней Марии — проживают в Палермо без родителей, зарабатывая на жизнь разведением в доме голубей, которых они отдают в аренду на праздничные церемонии. Жизнь девочек беззаботна и не отличается от времяпрепровождения других подростков. Однажды, как обычно, они отправляются на пляж, где происходит несчастный случай, уносящий жизнь одной из них. Смерть переворачивает отношения между девочками, спустя десятилетия отзываясь в сердцах уже взрослых женщин непримиримой болью утраты.

5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 16 сентября 2021
Премьера онлайн 18 декабря 2020
Премьера в мире 9 сентября 2020
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Эмма Данте
В ролях
Элеонора Де Лука
Донателла Финокьяро
Донателла Финокьяро
Алисса Мария Орландо
Сузанна Пираино
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тайна сестер Макалузо 2 постера
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Тайна сестер Макалузо смотреть онлайн

Тайна сестер Макалузо
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Мария, Пинучча, Лия, Катя и Антонелла – пять сестер, живущих вместе в одной квартире. Они зарабатывают на жизнь тем, что отдают в аренду голубей для церемоний, которые в любом случае возвращаются к ним на чердак. Обычный день, когда девочки решили отправиться на пляж, принимает трагический оборот. Потеря, с которой сталкиваются сестры, оказывается слишком тяжелым и болезненным опытом, который будет преследовать их всю оставшуюся жизнь. Эмма Данте, режиссерка фильма, создала…
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