Свистуны, 2019

Кристи, румынский полицейский, на самом деле являющийся свистуном мафии, отправляется на остров Ла Гомера, чтобы выучить местный родовой язык свиста. В Румынии он находится под наблюдением полиции, но, используя этот закодированный язык, он может продолжать общаться с мафиози, для того чтобы вывести из тюрьмы Жолта. Жолт – единственный, кто знает, где спрятаны 30 миллионов евро. Но сможет ли герой освободить его, когда узнает, что тайны их языка выплыли наружу?
Кристи, коррумпированный полицейский из Бухареста, без памяти влюбляется в прекрасную Гилду, роковую женщину, связанную с преступным бизнесом. Ради нее он готов на любую авантюру. Кристи намерен отправиться на солнечный остров Гомера, чтобы вызволить из тюрьмы нечистого на руку бизнесмена. Но для осуществления дерзкого плана, он должен выучить местный диалект с труднопроизносимыми свистящими и шипящими звуками…