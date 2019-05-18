Свистуны, 2019

Кристи, румынский полицейский, на самом деле являющийся свистуном мафии, отправляется на остров Ла Гомера, чтобы выучить местный родовой язык свиста. В Румынии он находится под наблюдением полиции, но, используя этот закодированный язык, он может продолжать общаться с мафиози, для того чтобы вывести из тюрьмы Жолта. Жолт – единственный, кто знает, где спрятаны 30 миллионов евро. Но сможет ли герой освободить его, когда узнает, что тайны их языка выплыли наружу?