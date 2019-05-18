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Свистуны Свистуны
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The Whistlers / La Gomera

Свистуны, 2019

2019 / Румыния / Франция / Германия
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Кристи, румынский полицейский, на самом деле являющийся свистуном мафии, отправляется на остров Ла Гомера, чтобы выучить местный родовой язык свиста. В Румынии он находится под наблюдением полиции, но, используя этот закодированный язык, он может продолжать общаться с мафиози, для того чтобы вывести из тюрьмы Жолта. Жолт – единственный, кто знает, где спрятаны 30 миллионов евро. Но сможет ли герой освободить его, когда узнает, что тайны их языка выплыли наружу?

  • Чтобы еще больше запутать основную историю, фильм показан не в хронологическом порядке. Расстановка глав в реальном порядке следующая: 1. «Шольц»; 2. «Мама»; 3. «Гильда»; 4. «Кико»; 5. «Язык Сильбо»; 6. «Пако»; 7. «Магда»; 8. «Кости».
  • Фильм был произведен румынской кинокомпанией 42 km Film, принадлежащей режиссеру Корнелиу Порумбою, в сотрудничестве с французской студией Les Films du Worso и немецкой Komplizen Film, при этом mk2 занималась дистрибьюцией. Съемки проходили в Румынии и на Канарских островах. 
  • Одной из главных черт звукового оформления фильма, помимо человеческого свиста и птичьего пения, является эклектичный саундтрек, от песен Игги Попа до оперных арий из «Нормы» и «Свадьбы Фигаро», от изящных сюит «Щелкунчика» до мощной кантаты из знаменитой «Кармины Бураны».

Кристи, коррумпированный полицейский из Бухареста, без памяти влюбляется в прекрасную Гилду, роковую женщину, связанную с преступным бизнесом. Ради нее он готов на любую авантюру. Кристи намерен отправиться на солнечный остров Гомера, чтобы вызволить из тюрьмы нечистого на руку бизнесмена. Но для осуществления  дерзкого плана, он  должен выучить местный диалект с труднопроизносимыми свистящими и шипящими звуками…    

 

 

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 20 февраля 2020
Премьера онлайн 5 мая 2020
Премьера в мире 18 мая 2019
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Корнелиу Порумбойю
Корнелиу Порумбойю
В ролях
Влад Иванов
Влад Иванов
Катринель Менгия
Катринель Менгия
Родика Лазэр
Родика Лазэр
Агусти Вильяронга
Агусти Вильяронга
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свистуны 5 постеров
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Миклован Кристи (Влад Иванов) работает на страже закона и одновременно против него. С одной стороны он подчиняется своей полицейской начальнице Магде, устроившей за ним в Бухаресте тотальную слежку — и днем, и ночью камеры фиксируют каждый его шаг. А по другую сторону Кристи отвечает перед преступным боссом Пако, осевшим в Испании. В румынской тюрьме сидит его подельник Жолт, спрятавший тридцать миллионов, которые жаждут скорейшего высвобождения. У бандитов уже готов идеальный план, но…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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