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Кирилл Михановский
Кирилл Михановский
Kirill Mikhanovsky
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Сценарист, Режиссер
Биография Кирилла Михановского
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Фильмография Кирилла Михановского
Гив ми либерти
комедия
2019, США
7.0
Дубровский
драма, криминал
2014, Россия
6.0
Сны о рыбе
драма
2006, Россия / США / Бразилия
6.0
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Эксклюзивное интервью с Кириллом Михановским о фильме «Гив ми либерти»
Кирилл Михановский о непереводимом названии своего фильма, гениальном актёре Максиме Стоянове и недовлатовских русских иммигрантах в США.
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2 августа 2019 14:00
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