«Гив ми либерти»: Рецензия Киноафиши

«Когда я был в твоем возрасте, у меня было много амбиций. Почему их нет у тебя?» Этот вопрос главному герою Вику (Крис Галуст) задает чернокожий мужчина, прикованный к постели. Вик, выходец из семьи русских эмигрантов, работает в компании, которая занимается транспортировкой людей с ограниченными возможностями. Очередное утро выдалось для него тяжелым. Родной дед пытался приготовить курицу, но вместо этого чуть не спалил квартиру, престарелые соседи потребовали доставить их на похороны скончавшейся подруги, невесть откуда взявшийся племянник усопшей (Максим Стоянов) навязался за компанию – так микроавтобус Вика, помимо обычных малоподвижных клиентов, наполнился горланящей толпой, в которой всем надо срочно куда-то успеть. А дороги в городе Милуоки перекрыты из-за протестов, и начальник по рации сердито вопит: «Вик, где, черт возьми, тебя носит?»

У картины Кирилла Михановского, на первый взгляд, еще меньше амбиций, чем у главного героя. «Гив ми либерти» - камерный авторский проект, снятый в кратчайшие сроки за копейки - проходит по разряду эмигрантских комедий, в которых юмор чаще всего высекается за счет лобового столкновения двух совершенно разных жизненных укладов – того, что был ввезен на новую родину со старой, и местного, непривычного. Однако данное прокатчиками определение «американский фильм с русской душой», при всей своей хлесткости, не очень точное, да и с жанром тут все намного сложнее: это и не совсем комедия, и не совсем эмигрантская, и даже не совсем про русских.

Душа у фильма на самом деле такая огромная, что вмещает в себя персонажей совершенно разного происхождения и цвета кожи, а скорость, которую «Гив ми либерти» берет еще на старте, больше соответствует не потрепанному микроавтобусу, а гоночному болиду. Это кино невероятного драйва, сильнейшего эмоционального заряда и мощнейшей харизмы, которой невозможно противостоять; чистый бриллиант в списке летних премьер.

Режиссер Кирилл Михановский в США переехал подростком, образование получил в киношколе в Нью-Йорке и, конечно, отлично знаком с традициями американского независимого кинематографа, который, в противовес Голливуду, часто ищет вдохновения в людях, оставшихся на обочине мира, жизни и истории. Одиссея маленького человека, чей путь лежит из подворотни, обшарпанной квартирки или обветшавшего трейлера прямиком на кладбище, - любимый сюжет заокеанских инди-фильмов.

«Гив ми либерти»

В «Гив ми либерти» зритель имеет дело не только с маргинальными героями, но и с маргинальной географией. Действие происходит в Милуоки, городе с не самой благополучной социальной средой. В американском кино у него даже нет собственного узнаваемого лица, в отличие от Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско или соседнего Чикаго, - просто потому, что снимать здесь экономически невыгодно, климат не радует (в фильме за окнами микроавтобуса – серая бесснежная зима), да и «красивого» в общепринятом смысле не так уж много.

Это особое мастерство – создать свою мифологию там, где ее не было, увидеть прекрасное там, где большинство видит лишь уродство, наполнить новыми смыслами то, что другим кажется ерундой. Картина Михановского, с одной стороны, абсолютно правдива в том значении, которое обычно вкладывают в документальное кино. Интонации, реплики, жесты, акценты – все как будто случайно подсмотренное, а не сконструированное хорошим сценарием. Даже уморительная сцена с советскими бабушками, хором запевающими под баян «Let my people go», не кажется карикатурным перегибом.

С другой стороны, разрозненные фрагменты хаотичной реальности невозможно так бесшовно соединить между собой без внушительных запасов таланта и любви. Русские маргиналы соседствуют с афроамериканскими, старики – с молодежью, реальные люди в инвалидных креслах - с реальными людьми без них. Профессиональные актеры Максим Стоянов и Дарья Екамасова играют бок о бок с непрофессионалами, и граница между ними полностью стирается: чудом найденный дебютант Крис Галуст, электрик из Бруклина, похож на помесь молодого Леонардо ДиКаприо с Джеймсом Дином и по мощному присутствию в кадре догоняет обоих. В отличие от документального кино, между авторами и персонажами нет никакой дистанции: создатели фильма насмерть влюблены в своих героев – и легко заряжают зрителей тем же чувством.

Картина, которая начиналась как зарисовка из жизни не забывших родину эмигрантов, в финале выруливает к евангельским заповедям и утверждению, что все люди – братья. Прокатить публику по такому смысловому маршруту с ветерком, не дать ей заскучать или сойти где-то по дороге – задача не просто амбициозная, а практически невыполнимая. «Гив ми либерти» с ней справляется и доставляет четко к месту назначения, но выходить из этого транспорта уже совсем не хочется – так бы ехать и ехать. Можно даже вечно.

Ксения Реутова