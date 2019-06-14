«Донбасс. Окраина»: Рецензия Киноафиши

Водитель грузовика Андрей Соколов (Евгений Михеев) со своим боевым товарищем приезжает на Донбасс с гуманитарной помощью, везут подушки, набитые птичьим пухом. Начинается артобстрел. Отошедший по нужде Андрей замирает в ужасе, его товарищ вместе с грузовиком и подушками подлетает на воздух в эпицентре взрыва. Соколов получает контузию и знакомится с солдатом по другую сторону баррикад, Анатолием (Гела Месхи). Окраина Донецка откроет солдату Соколову глаза не только на войну, но и на на самого себя.

Автор народного экшена-кинокомикса, наглого, но безобидного римейка «А зори здесь тихие..» Ренат Давлетьяров после трехлетнего молчания возвращается с драмой о главной трагедии нового времени на постсоветском пространстве. В отличие от Сергея Лозницы, чей «Донбасс» показывали в Каннах, Давлетьяров, всегда далекий от юмора, иронии и гипертрофии образов реальности, выбирает серьезные интонации, фразы, которые написаны как бы для того, чтобы пойти в народ, но до народа не дойдут («Тут немножко война образовалась»).

«Донбасс.Окраина»

«Донбасс.Окраина» из рук вон плохо написан. Сценарием занимался не постоянный соавтор Давлетьярова, Юрий Коротков, а автор малосмотрибельных телесериалов Алексей Тимошкин. К тому же, странным видится, что Давлетьяров, обычно внимательно относящийся к художественному осмыслению быта эпохи, вдруг пропускает и чудовищные решения костюмеров, гримеров и художников. С каждым кадром все сложнее и сложнее понимать, куда были потрачены 120 миллионов бюджета.

Действие фильма разворачивается в подвале, где разные люди полярных политических взглядов вынуждены ютиться под то и дело сотрясающимся от бомбежки потолком. Взрывов в кадре очень немного, сняты они дёшево, перестрелка буквально одна. Притом, «Донбасс», который не позиционируется как боевик, не может работать серьёзным драматическим фильмом. Речь героев неудачно написана и инородно звучит, конфликт небрежно размазан, отношения между героями заявлены на уровне внутриигровых видео в Call of Duty.

«Донбасс.Окраина»

Поначалу вообще создаётся впечатление, что Давлетьяров решил идти по пути «22 миль» Питера Берга: прыгающие зумы, кибер-эффекты, примерно минут через 10 стилистический запал кончается. Все ещё хочется обнаружить в концепции «Донбасса» хоть что-то, что выдавало бы по-своему талантливого автора за всей этой малоподвижной конструкцией. Может быть, военный пафос Майкла Бэя? Может, сейчас появится какая-то надрывная хорошая линия, которая все объяснит? Но появляется только актриса Женя Малахова и с красивым, нетронутым войной макияжем сидит в кадре. Затем с самыми белыми в этом году зубами скалится на «правосеков» герой Месхи.

Только ближе к концу с неким очень неаккуратно вписанным твистом узнается режиссерский почерк. В этом фильме правда хороший финал, универсальный. Там мальчик и солдат стоят вокруг мелкого мелкого щебня, который очень похож на разбросанные гильзы. А вокруг идут люди, пересекая русско-украинскую границу. Вообще, к фильму применимы совершенно другие претензии, декоративного, вербального, лицедейского порядка, постановочного. Однако, пропаганды, военного фанатизма, обеления или очернения и «крымского моста» в нем нет. Кино безобразное, но, наверное, каждому большому режиссеру военного кино хочется снять фильм с Марком Уолбергом. Месхи своим актёрским существованием похож на него довольно сильно. И зубами, конечно.

Денис Виленкин