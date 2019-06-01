Наша рецензия

Водитель грузовика Андрей Соколов (Евгений Михеев) со своим боевым товарищем приезжает на Донбасс с гуманитарной помощью, везут подушки, набитые птичьим пухом. Начинается артобстрел. Отошедший по нужде Андрей замирает в ужасе, его товарищ вместе с грузовиком и подушками подлетает на воздух в эпицентре взрыва. Соколов получает контузию и знакомится с солдатом по другую сторону баррикад, Анатолием (Гела Месхи). Окраина Донецка откроет солдату Соколову глаза не только на войну, но и на на самого…