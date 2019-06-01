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Донбасс. Окраина Донбасс. Окраина
Киноафиша Фильмы Донбасс. Окраина Отзывы о фильме «Донбасс. Окраина»
Donbass. Borderland Донбасс. Окраина 2019 / Россия
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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Отзывы о фильме «Донбасс. Окраина»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Водитель грузовика Андрей Соколов (Евгений Михеев) со своим боевым товарищем приезжает на Донбасс с гуманитарной помощью, везут подушки, набитые птичьим пухом. Начинается артобстрел. Отошедший по нужде Андрей замирает в ужасе, его товарищ вместе с грузовиком и подушками подлетает на воздух в эпицентре взрыва. Соколов получает контузию и знакомится с солдатом по другую сторону баррикад, Анатолием (Гела Месхи). Окраина Донецка откроет солдату Соколову глаза не только на войну, но и на на самого…

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Слава Крулатов 1 июня 2019, 14:38
Хочу верить, что фильм объединит аудиторию, а не разделит ее. Жду и надеюсь...
1 июня 2019, 14:38 Ответить
Алексей Штепа 15 июня 2019, 13:17
Оценка
Вот такие фильмы российского производства мне лично очень нравятся. Давлетьяров не подвел
15 июня 2019, 13:17 Ответить
Лиза Иванова 17 июня 2019, 08:43
Оценка
Говнище полное. Ушла на середине. Пропагандистская чушь.
17 июня 2019, 08:43 Ответить
Денис Погоняев 24 июня 2019, 15:45
в ответ на сообщение Лиза Иванова от 17 июня 2019, 08:43
Можно конкретнее описать чушь которую там несут?(чисто интересно, сам не хочу платить деньги за эту парашу)
24 июня 2019, 15:45 Ответить
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