Название этой биографической драмы, будем честными, подходит большому количеству картин. Но что было делать российским прокатчикам, когда на фильм с Джонни Деппом пойдут многие, а оригинальное название не скажет большинству ровным счётом ничего? На фестивале независимого американского кино ленту выпускали как есть – «Минамата». И я лично помню диалог в зале: «Ты в курсе, о чём фильм? Что это за Минамата?» – «Нет. Я просто на Деппа хочу посмотреть.…
И уже после просмотра прочитав биографию Юджина Смита, я восхищаюсь этим человеком, и ни капли не сомневаюсь, что Джонни Депп подошëл на эту роль просто идеально! Не сомневаюсь, что он влюбился в него, так же, как и я!
Посмотрите, даже, если не в кинотеатре.
«Мир просто не укладывается в формат 35-мм камеры»,- сказал Юджин Смит. Но я могу дополнить это высказывание тем,что многая несправедливость, страдание людей, боль и презренное отношение ко многим не укладывается в формат камеры. Многие утверждают, что фотография забирает часть души человека, но на самом деле, она не щадит и забирает почти всю душу фотографа. Так устроен мир. Всё нельзя запечатлеть на снимке, но часто именно на нём видно то,чего не видишь в реальном мире ,когда человек прямо перед тобой и ты видишь только его счастье или только грусть. Но мир чувств человека вовсе не так скуден. Случайные кадры, которые не замечает даже сам человек могут послужить этому доказательством. Но ценю и «доверяю» я именно чёрно-белым фотографиям ,такой цвет даёт новое дыхание снимку. Почему-то на цветной фотографии человек будто бы специально хочет вписаться в окружающий его мир и его цвета. Хочет быть таким же ярким и вдохновляющим… «Лживая улыбка»,- сейчас говорят и выражаются именно так. На чёрно-белых фотографиях всё кардинально меняется. Как не пытайся скрыть что-то, оно всё равно будет видно на просто обесцвеченном снимке. Такова была теория Юджина Смита. Она в точности совпадает с моей,ведь посмотрев фильм «Великий» я лишь удостоверилась в своём мнение. Величайший фотограф, изменивший мир и давший новую светлую жизнь жителям Японии,в годы,когда в стране царила смертельная болезнь Минаматы настаивал на снимках в чёрно-белых тонах. Все его знали именно по этой особой манере. Он подарил свою жизнь фотографиям и отдал её за правду, которую запечатлел на снимках. Болезнь Минамата- ужаснейшая из болезней… Юджин Смит не смотря на тяжёлые воспоминания о Японии во времена Второй Мировой Войны поехал туда снова, бороться за правду. Мир должен был видеть, как «высшие» губят народ. Ртуть- вот,что наполнило воду, убивая в прям смысле этого слова людей. Это началось давно.. Юджином была найдена лаборатория в которой проводились опыты над животными. Это его ещё больше заставило продолжить поиски док-в. Из-за чего и стал жертвой «высших». Он не продался власти и не стал скрывать правду. Процитирую его: «По десятибалльной шкале: пошли вы!». За что пострадал, в будущем именно это станет причиной его смерти.. Да, после многих попыток власти уничтожить «негативные» фотографии, Юджин думал бросать всё, но довёл это дело до конца.Фотографии и статья о проблемах в Японии были опубликованы во всемирных новостях. Правительство страны оплатили лечение страдавших минаматой. Но лишь в 2013 году премьер-министор Японии сообщил о полном выздоровлении населения от болезни. К этому времени душа Юджина,я уверена, наблюдала и тихо улыбалась найденной им правде. В 1978 году Юджин Смит скончался из-за последствий нанесённой ему травмы в Японии. Мир запомнил его,как Великого фотографа, который подарил мир стране восходящего солнца. Фильм тронет каждого за душу и заставит задуматься.. Джонни наверное чем-то похож на персонажа, которого играл. Я могу с уверенностью сказать: «Найди своё имя,найди себя и свой голос, чтобы твоя фотография говорила за тебя твоими же словами.»
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