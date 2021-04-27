Наша рецензия

Название этой биографической драмы, будем честными, подходит большому количеству картин. Но что было делать российским прокатчикам, когда на фильм с Джонни Деппом пойдут многие, а оригинальное название не скажет большинству ровным счётом ничего? На фестивале независимого американского кино ленту выпускали как есть – «Минамата». И я лично помню диалог в зале: «Ты в курсе, о чём фильм? Что это за Минамата?» – «Нет. Я просто на Деппа хочу посмотреть.…