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Цветок на ветру
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Kaza-hana

Цветок на ветру, 2000

2000 / Япония
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Преуспевающий элитный чиновник, холостяк средних лет, просыпается утром после очередной бурной пьянки и не может понять, где находится. Над головой шелестят ветви сакуры, а рядом лежит женщина, которую, как ему кажется, он видит впервые в жизни.

«Как? Ты не помнишь, что вчера было? Забыл, что мне обещал? Вспоминай Хоккайдо!..» Попытка выяснить, что случилось, приводит к тому, что незнакомые мужчина и женщина садятся в ее машину и мчат на Хоккайдо… Случайная встреча переворачивает судьбы людей, которые заблудились в себе и своих одиночествах.

6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 14 сентября 2000
Режиссер
Синдзи Сомай
В ролях
Кеко Коидзуми
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Кумико Асо
Кумико Асо
Акира Эмото
Акира Эмото
Йошико Каяма
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Цветок на ветру 1 постер
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