Цветок на ветру, 2000

Преуспевающий элитный чиновник, холостяк средних лет, просыпается утром после очередной бурной пьянки и не может понять, где находится. Над головой шелестят ветви сакуры, а рядом лежит женщина, которую, как ему кажется, он видит впервые в жизни.



«Как? Ты не помнишь, что вчера было? Забыл, что мне обещал? Вспоминай Хоккайдо!..» Попытка выяснить, что случилось, приводит к тому, что незнакомые мужчина и женщина садятся в ее машину и мчат на Хоккайдо… Случайная встреча переворачивает судьбы людей, которые заблудились в себе и своих одиночествах.