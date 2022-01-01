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Дзюн Кунимура
Дзюн Кунимура
Jun Kunimura
О персоне
Фильмография
Дзюн Кунимура
Jun Kunimura
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Дата рождения
16 ноября 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Кумамото, Япония
Рост
170 см
Биография Дзюн Кунимуры
Родился 16 ноября 1955 года. Кумамото, Япония.
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Фильмография Дзюн Кунимуры
Пупелль из города дымоходов
анимация, семейный, фэнтези
2020, Япония
6.0
Великий
драма
2020, США
7.0
Чихаяфуру. Фильм второй
мелодрама, комедия
2016, Япония
7.0
Вопль
фэнтези, триллер, драма, ужасы
2016, Корея
7.0
Чихаяфуру. Фильм первый
мелодрама, комедия
2016, Япония
7.0
Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир
боевик, фэнтези, приключения
2015, Япония
6.0
Атака титанов. Фильм второй: Конец света
фантастика, боевик
2015, Япония
6.0
Почему ты не играешь в аду?
боевик, комедия
2013, Япония
7.0
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