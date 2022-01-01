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Бьёрн Флоберг
Бьёрн Флоберг Bjørn Floberg
Киноафиша Персоны Бьёрн Флоберг

Бьёрн Флоберг

Bjørn Floberg

Дата рождения
12 сентября 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Тёнсберг, Норвегия

Популярные фильмы

Больше, чем никогда
Больше, чем никогда (2022)
6.9
Дворняжка
Дворняжка (2006)
6.6923075
Телеграфист
Телеграфист (1993)
6.428571

Фильмография Бьёрн Флоберг

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актер 3
Больше, чем никогда 6.9
Больше, чем никогда Plus que jamais
драма 2022, Франция / Германия / Люксембург / Норвегия
Дворняжка 6.7
Дворняжка Kjøter
драма 2006, Норвегия
Телеграфист 6.4
Телеграфист Telegrafisten
драма 1993, Дания / Норвегия
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