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О персоне
Фильмография
Бьёрн Флоберг
Bjørn Floberg
Киноафиша
Персоны
Бьёрн Флоберг
Бьёрн Флоберг
Bjørn Floberg
Дата рождения
12 сентября 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Тёнсберг, Норвегия
Популярные фильмы
Больше, чем никогда
(2022)
6.9
Дворняжка
(2006)
6.6923075
Телеграфист
(1993)
6.428571
Фильмография Бьёрн Флоберг
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2022
2006
1993
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.9
Больше, чем никогда
Plus que jamais
драма
2022, Франция / Германия / Люксембург / Норвегия
6.7
Дворняжка
Kjøter
драма
2006, Норвегия
6.4
Телеграфист
Telegrafisten
драма
1993, Дания / Норвегия
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