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Даница Чурчич
Даница Чурчич
Danica Curcic
О персоне
Фильмография
Даница Чурчич
Danica Curcic
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Дата рождения
27 августа 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Белград, Югославия (Сербия)
Рост
180 см
Биография Даницы Чурчич
Родилась 27 августа 1985 года. Белград, Югославия (Сербия).
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Фильмография Даницы Чурчич
Мурина
драма
2021, Хорватия / Бразилия / Словения
6.0
Угоняя лошадей
драма
2019, Норвегия / Швеция / Дания
6.0
Не оставляй меня
драма
2017, Дания
5.0
Через воды
драма, исторический, военный
2016, Дания
6.0
Тихое сердце
драма
2014, Дания
7.0
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