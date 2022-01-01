Наша рецензия

Хмурый немногословный мужчина Тронд Сандер (Стеллан Скарсгард) уезжает в норвежскую глубинку ― вот-вот начнется второе тысячелетие, но никакого чуда не предвидится. Он травмирован смертью своей жены, которая скончалась в автомобильной аварии несколько лет назад. Серые будни Тронд коротает, почитывая Диккенса, пока в одну бессонную ночь не столкнется с соседом Ларсом (Бьерн Флоберг). Внезапно оказывается, что они знакомы с самого детства, но не виделись почти полвека. Эта встреча отправит Тронда…