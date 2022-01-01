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Угоняя лошадей Угоняя лошадей
Киноафиша Фильмы Угоняя лошадей Отзывы о фильме «Угоняя лошадей»
Ut og stjæle hester / Out Stealing Horses Угоняя лошадей 2019 / Норвегия / Швеция / Дания
6.4 Оцените
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Отзывы о фильме «Угоняя лошадей»

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Хмурый немногословный мужчина Тронд Сандер (Стеллан Скарсгард) уезжает в норвежскую глубинку ― вот-вот начнется второе тысячелетие, но никакого чуда не предвидится. Он травмирован смертью своей жены, которая скончалась в автомобильной аварии несколько лет назад. Серые будни Тронд коротает, почитывая Диккенса, пока в одну бессонную ночь не столкнется с соседом Ларсом (Бьерн Флоберг). Внезапно оказывается, что они знакомы с самого детства, но не виделись почти полвека. Эта встреча отправит Тронда…

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