«Угоняя лошадей»: Рецензия Киноафиши

Хмурый немногословный мужчина Тронд Сандер (Стеллан Скарсгард) уезжает в норвежскую глубинку ― вот-вот начнется второе тысячелетие, но никакого чуда не предвидится. Он травмирован смертью своей жены, которая скончалась в автомобильной аварии несколько лет назад. Серые будни Тронд коротает, почитывая Диккенса, пока в одну бессонную ночь не столкнется с соседом Ларсом (Бьерн Флоберг). Внезапно оказывается, что они знакомы с самого детства, но не виделись почти полвека. Эта встреча отправит Тронда в болезненно-ностальгическое путешествие по собственной памяти ― прямиком в лето 1948 года.

Тогда каникулы он проводил со своим отцом (Тобиас Зантельман), который валил лес и сплавлял деревья по реке. Лучшим другом 15-летнего Тронда был сосед-сверстник Джон ― вместе они седлали диких лошадей. Но эта летняя идиллия по трагическому стечению обстоятельств в один момент прерывается ― младший брат Джона случайно выстреливает из ружья в другого брата. Этим случайным Авелем оказывается тот Ларс, с которым Тронд и встретится на пороге миллениума.

Впрочем, это непредумышленное убийство только запускает череду горестей и случайных совпадений. Тронд не по-детски заглядывается на маму Джона (Даница Чурчич), будучи не в силах разглядеть, что между ней и его отцом есть эротическое напряжение. Папа странным образом пропадет из жизни Тронда ― последнее лето, проведенное с ним вместе, как раз и приходится на злосчастный 1948 год.

Норвежский режиссер Ханс Петтер Муланд ― не кинематографическая звезда первого эшелона, но заметная фигура в европейском кино и частый гость международных фестивалей. Стеллан Скарсгард, выступающий в этом фильме в роли рассказчика и проводника во времени, снимается у него уже в пятый раз.

«Угоняя лошадей»

Больше всего Муланд известен иронически-абсурдными комедиями вроде «Довольного доброго человека» (2010), а один из последних его фильмов «Дурацкое дело нехитрое» (2014) был так тепло принят критиками и зрителями, что режиссер принялся за американский авторемейк, который вышел в международный прокат в этом году («Снегоуборщик»).

Его новый фильм, однако, мало напоминает эти криминальные истории. Дело в том, что Муланд взял за основу одноименный роман Пера Петтерсона, высоко оцененный критиками, по сути ― это современная норвежская классика. Нарративная структура с постоянным флэшбеками, клиповыми врезками-воспоминаниями напоминает и Пруста, так что даже если зритель не знает о факте экранизации конкретной книги, то ему все равно придет на ум сравнение сюжета «Угоняя лошадей» с меланхоличным романом.

Лето 1948 года для Тронда ― тот самый Рубикон, отделяющий детскую беззаботность от взрослой рефлексии. Он видит потери вокруг, сам теряет отца, узнает о событиях нацистской оккупации Норвегии за несколько лет до этого. Это момент невозврата, время, когда слово «боль» перестает означать только лишь физические травмы. Одна из ключевых идей этой истории ― фраза, которую Тронд слышит от отца: «Мы решаем, когда нам больно».

Надо отметить, что Муланд как режиссер не просто берет сюжет хорошего романа и лениво переделывает его в фильм, но создает из этого очень кинематографическую историю. Камера Расмуса Видебака скользит по норвежским ландшафтам, делая тактильно ощутимой каждую травинку, любуется словно вылепленными из красивого камня лицами отца Тронда и матери Джона. Оператор Видебак, награжденный за этот фильм призом Берлинале, заслуживает почетного упоминания наравне с поэтично-трагическим саундтреком Каспара Каа.

На этом фоне нарративная структура кажется не всегда уместной ― Муланд отказывается от саспенса и напряжения в пользу воспоминаний, которые на самом деле не ведут ни к какому трагическому финалу, который может быть заподозрен зрителем. «Угоняя лошадей» ― это горькое кино, все поворотные и взрывные моменты которого утоплены в скандинавской меланхолии. Вокруг бурные реки, суровые леса и величественные горы. Человек на их фоне любит и страдает, но проживает скоротечную жизнь. И если повезет, то моменты, когда ему больно, будет выбирать сам.

Марат Шабаев