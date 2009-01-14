В ролях
Rikke Westerlund Lie
Erika
Inga Marja Sarre
Ung Beatrice
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Порл Джекман, Eigil Kvie Jansen, Marianne Kleven, Hans Eirik Voktor
Композитор
Карстен Фундал
Детали фильма
Страна
Норвегия
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2010
Премьера в мире
14 января 2009
Бюджет
12 000 000 NOK
Сборы в мире
$728 485
Производство
Digital Film Lab, Filmkraft Rogaland, Kongfilm
Другие названия
Jernanger, Shooting the Sun, The Storm in My Heart, Стреляя по солнцу, 射日, Storm in my Heart