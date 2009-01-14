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Постер фильма Буря в моем сердце
6.9
Киноафиша Фильмы Буря в моем сердце
6.9

Буря в моем сердце

, 2010
The Storm in my heart
Норвегия / драма / 18+
Постер фильма Буря в моем сердце
6.9

В ролях

Айло Гауп
Ung Eivind
Марко Иверсен Каник
Legen
Ханс Петтер Хансен
Pedersen
Пол Сверре Валхейм Хаген
Пол Сверре Валхейм Хаген
Kris
Magne Høyland
Rolvsen
Rikke Westerlund Lie
Erika
Inga Marja Sarre
Ung Beatrice
Mary Sarre
Beatrice
Бьорн Сундквист
Бьорн Сундквист
Eivind
Нильс Утси
Ivar
Режиссер Порл Джекман
Сценарист Порл Джекман, Eigil Kvie Jansen, Marianne Kleven, Hans Eirik Voktor
Композитор Карстен Фундал
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 14 января 2009
Дата выхода
14 января 2009 Норвегия
Бюджет 12 000 000 NOK
Сборы в мире $728 485
Производство Digital Film Lab, Filmkraft Rogaland, Kongfilm
Другие названия
Jernanger, Shooting the Sun, The Storm in My Heart, Стреляя по солнцу, 射日, Storm in my Heart

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 28 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2064 В жанре «драма»  901 В фильмах Норвегии  9 В фильмах 2010 года  80

Отзывы о фильме

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