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Пилигрим Пилигрим
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Пилигрим, 2018

2018 / Россия
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жизнь Миры идеальна. Она занимается любимым делом, замужем за обеспеченным человеком. Но однажды в ее дом приходит загадочный незнакомец. Он ничего не помнит, но при этом все время твердит имя Миры. Мужчина знает о ней то, о чем она никому не рассказывала. Но при этом сама она не может понять, откуда он может ее помнить. Безымянный путник пытается сблизиться с ней, но при этом его преследуют собственные тайны. Незнакомец демонстрирует отличную боевую подготовку, уходя от преследователей.

  • Лента полностью снималась в Сочи. Хотя первоначально съемки должны были пройти во Владивостоке. И сюжет был значительно переделан.
  • Исполнительница главной женской рои Елена Север также является продюсером фильма. Она же записала саундтрек – песню «Схожу с ума».
  • Премьера картины состоялась на фестивале кино «Амурская осень» в 2018 году. Здесь же она удостоилась специального приза от Совета партнеров. А выход в прокат состоялся в день влюбленных – 14 февраля 2019 года.
  • Роль Глеба должен был исполнить Владимир Машков. Но начало работы над проектом перенеслось, поэтому он начал сниматься в других лентах. Роль досталась Игорю Петренко.
  • Для фильма записали 25 оригинальных музыкальных фрагментов – по числу эпизодов.
     

В жизни Миры всё замечательно: она — владелица модной галереи, дома ждёт любящий муж. Но однажды на берегу моря находят мужчину с амнезией, который помнит её имя. Никто не знает, кто он. Его нет ни в одной базе данных. Но он знает о ней то, что может знать только очень близкий человек, хотя Мира ни разу в жизни его не видела. Благополучный мир Миры начинает разрушаться, когда выясняется, что неизвестный провёл несколько лет на Ближнем Востоке и за ним идёт настоящая охота.

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Прокатчик Самокат
Режиссер
Александр Баршак
Александр Баршак
В ролях
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Сергей Беляев
Сергей Беляев
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
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Пилигрим
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
senorita_angelica 14 февраля 2019, 00:20
Вчера, 12 февраля, за 2 дня до старта проката по приглашению я побывала на предпремьерном показе триллера "Пилигрим" в… Читать дальше…
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