Пилигрим, 2018

Жизнь Миры идеальна. Она занимается любимым делом, замужем за обеспеченным человеком. Но однажды в ее дом приходит загадочный незнакомец. Он ничего не помнит, но при этом все время твердит имя Миры. Мужчина знает о ней то, о чем она никому не рассказывала. Но при этом сама она не может понять, откуда он может ее помнить. Безымянный путник пытается сблизиться с ней, но при этом его преследуют собственные тайны. Незнакомец демонстрирует отличную боевую подготовку, уходя от преследователей.
В жизни Миры всё замечательно: она — владелица модной галереи, дома ждёт любящий муж. Но однажды на берегу моря находят мужчину с амнезией, который помнит её имя. Никто не знает, кто он. Его нет ни в одной базе данных. Но он знает о ней то, что может знать только очень близкий человек, хотя Мира ни разу в жизни его не видела. Благополучный мир Миры начинает разрушаться, когда выясняется, что неизвестный провёл несколько лет на Ближнем Востоке и за ним идёт настоящая охота.