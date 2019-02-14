Пилигрим, 2018

В жизни Миры всё замечательно: она — владелица модной галереи, дома ждёт любящий муж. Но однажды на берегу моря находят мужчину с амнезией, который помнит её имя. Никто не знает, кто он. Его нет ни в одной базе данных. Но он знает о ней то, что может знать только очень близкий человек, хотя Мира ни разу в жизни его не видела. Благополучный мир Миры начинает разрушаться, когда выясняется, что неизвестный провёл несколько лет на Ближнем Востоке и за ним идёт настоящая охота.