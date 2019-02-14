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Пилигрим Пилигрим
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Пилигрим 2018 / Россия
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Пилигрим»

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senorita_angelica 14 февраля 2019, 00:20
Оценка
Вчера, 12 февраля, за 2 дня до старта проката по приглашению я побывала на предпремьерном показе триллера "Пилигрим" в @formulakino.
Главную роль сыграл Игорь Петренко. Эх, жаль, не приехал к нам, он хорош в любом возрасте и образе. Сюжет разворачивается в нашем дорогом и любимом Сочи: море, пальмы, горы, снег - красота! А ещё и в сочетании с красивыми домами и машинами.. Аж переехать захотелось))
Фильм снят как триллер, не нужно ждать здесь яркой картинки и позитива. Он на подумать. Правда первая половина показалась мне несколько затянутой и не очень понятной, во второй половине все становится на свои места. Хотя фильм достаточно брутальный: погони, перестрелки, разборки, тема Сирии и спецслужб, в ней есть любовная линия, и я бы даже сказала не одна, только любовь здесь показана разная: одна страстная, но недолгая, но которую не забыть и пронести через года, другая постоянная, ответственная и семейная. Такие фильмы не собирают бешеные кассы, но лично мне понравилось.
14 февраля 2019, 00:20 Ответить
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