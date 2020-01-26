Наша рецензия

Скандинавская мифология благодаря фильмам Марвел сейчас на слуху. Конечно, от аутентичных нордических богов в их голливудских инкарнациях мало что осталось, одни атрибуты, вроде молота Тора или повязки на глаз Одина. Это и вызывает гнев поклонников Старшей и Младшей Эдды. «Вальгалла: Рагнарёк» с виду является попыткой снять экранизацию скандинавской мифологии, более близкую к первоисточнику. Сделан фильм совместно несколькими скандинавскими компаниями. Казалось бы, кто может…