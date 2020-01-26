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Вальгалла: Рагнарёк Вальгалла: Рагнарёк
Киноафиша Фильмы Вальгалла: Рагнарёк Отзывы о фильме «Вальгалла: Рагнарёк»
Valhalla Вальгалла: Рагнарёк 2019 / Дания / Норвегия / Швеция / Исландия
5.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Вальгалла: Рагнарёк»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Скандинавская мифология благодаря фильмам Марвел сейчас на слуху. Конечно, от аутентичных нордических богов в их голливудских инкарнациях мало что осталось, одни атрибуты, вроде молота Тора или повязки на глаз Одина. Это и вызывает гнев поклонников Старшей и Младшей Эдды. «Вальгалла: Рагнарёк» с виду является попыткой снять экранизацию скандинавской мифологии, более близкую к первоисточнику. Сделан фильм совместно несколькими скандинавскими компаниями. Казалось бы, кто может…

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Елизавета Козлова 26 января 2020, 13:14
Однозначно пойду на этот фильм.
26 января 2020, 13:14 Ответить
Сергей Клеветов 1 февраля 2020, 03:15
Идти??????? Я Сходил с женой и другом!! ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД!!!
ТВ3 вот какое впечатление!!!
1 февраля 2020, 03:15 Ответить
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