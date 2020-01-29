«Вальгалла: Рагнарёк»: Рецензия Киноафиши

Более аутентичный вариант экранизации скандинавской мифологии действительно точнее, чем фильмы Марвел про Тора, но все равно небрежен в деталях. Нельзя назвать фильм эпичным, но можно - атмосферным.

Скандинавская мифология благодаря фильмам Марвел сейчас на слуху. Конечно, от аутентичных нордических богов в их голливудских инкарнациях мало что осталось, одни атрибуты, вроде молота Тора или повязки на глаз Одина. Это и вызывает гнев поклонников Старшей и Младшей Эдды. «Вальгалла: Рагнарёк» с виду является попыткой снять экранизацию скандинавской мифологии, более близкую к первоисточнику. Сделан фильм совместно несколькими скандинавскими компаниями. Казалось бы, кто может бережнее перенести на экран нордическую мифологию, чем сами скандинавы?

Начинается фильм действительно с близкой к тексту Младшей Эдды сцены, когда Тор (Роланд Мюллер) и Локи (Дульфи Аль-Джабури) во время своих странствий приходят в гости к семье смертных. Тор кормит их своими волшебными козлами. Козла можно легко забить и съесть, а утром с легкостью отреспавнить его с помощью молота Тора. Единственное условие: не повреждать кости. Именно это и происходит. Юноша Тьяльфи (Саксо Мольтке-Лет) нарушает наказ Тора и лакомится костным мозгом; транспортное средство возрождается «битым», и возмущенный Тор забирает Тьяльфи и его сестру Рёскву (Сесилия Лоффредо) себе в слуги, чтобы те отработали испорченный транспорт (прямо история откуда-то из девяностых). Фильм почти дословно воспроизводит миф, а вот далее идут сильные расхождения. В частности, у пуристов возникнут вопросы к очевидно ненордическому происхождению Локи, что в принципе можно и не воспринимать как реверанс в сторону пресловутой diversity. В конце концов, Локи и в мифах имеет специфическое происхождение.

Вальгалла: Рагнарёк

В мифах Тьяльфи и Рёсква — персонажи немаловажные, но сугубо второстепенные, в фильме же Фенара Ахмада история не только подаётся с их точки зрения, но и Рёсква становится потенциальной спасительницей всего мира. Дело в том, что в Вальгалле серьезные проблемы: бежал страшный волк Фенрир. По предсказанию древних, с его освобождения начнётся конец света и финальная битва между силами Нижнего и Верхнего мира — Рагнарёк. Боги не могут решить эту проблему сами, но вдруг они понимают, что Рёсква как-то по-особенному чувствует Фенрира.

В ситуации есть ещё одна сторона: великаны-ётуны. Это жестокие существа, желающие сместить богов Вальгаллы. Неподготовленный зритель будет недоумевать, ведь великаны в фильме вполне себе среднего роста; возможно, стоило назвать их именно ётунами, это было бы даже более точно с точки зрения буквы нордической мифологии. Но это не единственное упрощение и искажение.

Монументальное название (в русской локализации добавилось «Рагнарёк», и это добавляет необязательные ассоциации с третьим «Тором») не совсем подтверждается действием. «Вальгалла» — это симпатично снятое, но отнюдь не эпичное зрелище. В фильме есть боевые сцены и прекрасные виды Севера, но назвать это фильмом про конец света нельзя. Скорее это фильм-путешествие, в котором, как положено в жанре, герои находят не столько то, что ищут, а себя.

Вальгалла: Рагнарёк

Целевая аудитория фильма — поклонники фэнтези в первую очередь. Не такого мрачного, как «Игра престолов», но и не совсем подросткового. Особый интерес он может вызвать не столько у ярых поклонников, сколько у тех, кто о богах Вальгаллы знает лишь по фильмам Марвел. Тогда «Вальгалла: Рагнарёк» может стать первым этапом на пути к знакомству с крайне интересной, но пока не отражённой в кино в должной мере мифологией.Более аутентичный вариант экранизации скандинавской мифологии действительно более точен, чем фильмы Марвел про Тора, но все равно небрежен в деталях. Нельзя назвать фильм эпичным, но можно - атмосферным.

Петр Волошин