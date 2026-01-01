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Фильмография
Кэролайн Катц
Caroline Catz
Киноафиша
Персоны
Кэролайн Катц
Кэролайн Катц
Caroline Catz
Дата рождения
19 октября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
Биография Кэролайн Катц
Родилась 19 октября 1969 года. Манчестер, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.3
Доктор Мартин
(2004)
8.2
Маленький огонек
(2023)
6.9
Необыкновенная Мисс Флауэр
(2024)
Фильмография Кэролайн Катц
6.9
Необыкновенная Мисс Флауэр
The Extraordinary Miss Flower
музыка
2024, Великобритания
8.2
Маленький огонек
драма, мини-сериал
2023, США
6.2
Кентервильское привидение
комедия, фэнтези, ужасы
2021, Великобритания
6
Маленькое красное платье
In Fabric
ужасы
2018, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
6
Я, Анна
I, Anna
мелодрама, криминал, драма
2012, Германия / Великобритания / Франция
Смотреть трейлер
8.3
Доктор Мартин
драма, комедия
2004, Великобритания
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