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Артем Калайджян
Артем Калайджян
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Артем Калайджян
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Дата рождения
3 мая 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Артема Калайджяна
Родился 3 мая 1987 года.
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Фильмография Артема Калайджяна
Непосредственно Каха
комедия
2019, Россия
7.0
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START представил тизер сериала по фильму «Непосредственно Каха»
Каждый эпизод будет своеобразным переосмыслением одной из классических сказок.
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9 ноября 2021 16:21
Успешнее «Довода»: комедия «Непосредственно Каха» — лидер российского проката
Комедия Виктора Шамирова неожиданно для всех собрала 230 млн рублей за два дня.
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16 ноября 2020 15:45
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