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Непосредственно Каха Непосредственно Каха
Киноафиша Фильмы Непосредственно Каха Отзывы о фильме «Непосредственно Каха»
Непосредственно Каха 2019 / Россия
7.4 Оцените
118 голосов Рейтинг IMDb: 1.6
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Отзывы о фильме «Непосредственно Каха»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Каха и Серго продолжают документировать свои жизни. Причинами новой передряги становятся ущемленная гордость и попытка впечатлить девушку. Каха принимает пари мажора Руслана и обещает обогнать его новую BMW на своей повидавшей многое «копейке». Теперь друзья должны раздобыть 200 тысяч рублей, чтобы у них появился хотя бы призрачный шанс на успех. В ход идут самые безумные и смелые идеи, превращающие жизнь солнечного Сочи в хаос. Но по-другому нельзя, ведь настоящий мужик не может…

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Слава Вячеслав 12 октября 2018, 00:52
НОРМ КЕНО БУДЕТ
12 октября 2018, 00:52 Ответить
Oliver Biskvit 21 ноября 2018, 21:38
Музыка мы с тобой)
21 ноября 2018, 21:38 Ответить
Александр Андреев 25 декабря 2018, 10:18
Иду))
25 декабря 2018, 10:18 Ответить
Жора Бек-Ханов 29 февраля 2020, 12:56
хреново что у нас не будут показывать в кинотеатрах
29 февраля 2020, 12:56 Ответить
Артур Габдулхаков 3 марта 2020, 21:52
билеты уже можно купить
3 марта 2020, 21:52 Ответить
Сергей Колесников 3 марта 2020, 22:17
в ответ на сообщение Артур Габдулхаков от 3 марта 2020, 21:52
Не подскажешь где именно можно?
3 марта 2020, 22:17 Ответить
Дима Котельников 4 марта 2020, 00:22
Жду не даждусь этого фильма 🤙🤙🤙😁
4 марта 2020, 00:22 Ответить
girshvlad2001vk 4 марта 2020, 00:35
ждёёём!! Уверен будет круто
4 марта 2020, 00:35 Ответить
Одарина Нурминская 4 марта 2020, 00:40
Отвечаю фильм бомба. Верю в ребят очень. Вы лучшие!!!!!
4 марта 2020, 00:40 Ответить
goooga570 4 марта 2020, 09:53
Если милион билетов купят везде будет
4 марта 2020, 09:53 Ответить
eksartel 4 марта 2020, 16:11
Жду выход фильма в своём городе. Обязательно пойду.
4 марта 2020, 16:11 Ответить
Жанна Аведьян 4 марта 2020, 18:32
Ждууу ))) поскорей бы посмотреть .
4 марта 2020, 18:32 Ответить
Adv Lasv 5 марта 2020, 01:27
Каха вернулся!))
5 марта 2020, 01:27 Ответить
Алексей Моторин 5 марта 2020, 14:59
Где можно будет посмотреть очень хочеться.. поцаны норм ваще!!!)))
5 марта 2020, 14:59 Ответить
Лёха Левин 5 марта 2020, 17:39
Обезательно пойду
5 марта 2020, 17:39 Ответить
sofya_trup_666_smirnova 5 марта 2020, 17:55
Аааа как я жду фильмм
КАХА И СЕРГО ЖГИТЕ 🔥🔥🔥
Обожаю вас 🤤
5 марта 2020, 17:55 Ответить
Рустам Хапаев 5 марта 2020, 21:44
Жду фильма с радостью схожу посмотреть!!!
5 марта 2020, 21:44 Ответить
Егор Власов 5 марта 2020, 23:43
Обязательно пойду поддержать данный проект))))
5 марта 2020, 23:43 Ответить
Кристина Разгонова 6 марта 2020, 23:05
Ооочень ждём выход фильма 🥰🥰🥰☺️☺️☺️
6 марта 2020, 23:05 Ответить
Ernest Rizaev 7 марта 2020, 16:34
Извэнитэ, а в кинотеатрах Кыргызстана будете показывать?
7 марта 2020, 16:34 Ответить
Владислав Смирнов 8 марта 2020, 11:33
Сидим ждем
8 марта 2020, 11:33 Ответить
Artem Tivikov 10 марта 2020, 10:01
дал-дал не жалей её каха
10 марта 2020, 10:01 Ответить
Вазген Хачатрян 11 марта 2020, 16:53
Где показ будет? Как купить билеты?
11 марта 2020, 16:53 Ответить
Anastasia Fedolyak 12 марта 2020, 15:34
Вааааай❤️
12 марта 2020, 15:34 Ответить
Алексей Меньшиков 13 марта 2020, 11:28
Всем здрасть.
Господа хорошие, что то не нахожу билетов
еа эту фильму в Мурманске.
Чукчи севера желают кино.
13 марта 2020, 11:28 Ответить
grigorenko4433126 16 марта 2020, 12:53
Зовите друзей,заказывайте билеты,давайте поддержим ребят,обстановка будет правда по кайфу😁
16 марта 2020, 12:53 Ответить
ussr-sila45 16 марта 2020, 22:54
Оценка
Я один каждый день чекаю где и когда уже будут показы в Москве ?
16 марта 2020, 22:54 Ответить
Михаил Хаустов 24 марта 2020, 16:30
Оценка
Сколько стоит билет будет интересно
24 марта 2020, 16:30 Ответить
Валентин Давыдков 26 марта 2020, 12:30
Оценка
Запустите Каху в Новокузнецке!
26 марта 2020, 12:30 Ответить
Николай Гамульский 10 мая 2020, 13:54
Оценка
Фильм сто процентов будет огонь. КАХА и всё кто принимал участие в съёмках вы большие молодцы. РЕСПЕКТ!!!
10 мая 2020, 13:54 Ответить
Ирина Королькова 25 мая 2020, 15:38
Оценка
Очень ждем
25 мая 2020, 15:38 Ответить
Ирина Королькова 25 мая 2020, 15:38
в ответ на сообщение ussr-sila45 от 16 марта 2020, 22:54
Оценка
не один)
25 мая 2020, 15:38 Ответить
Ирина Королькова 25 мая 2020, 15:38
в ответ на сообщение Михаил Хаустов от 24 марта 2020, 16:30
Оценка
Оно того будет стоить)
25 мая 2020, 15:38 Ответить
vitalik-trifonov 21 июня 2020, 13:05
Когда выходит то???
21 июня 2020, 13:05 Ответить
User 30 октября 2020, 16:28
Ауууф, мы этого дождались
30 октября 2020, 16:28 Ответить
Никита Любенко 3 ноября 2020, 15:39
в ответ на сообщение Артур Габдулхаков от 3 марта 2020, 21:52
где???7 или это вопрос
3 ноября 2020, 15:39 Ответить
Мадина Мадина 4 ноября 2020, 12:14
Очень жду😍😍😍😍😍
4 ноября 2020, 12:14 Ответить
morgen.2021 6 ноября 2020, 16:01
Так будет фильм 16 плюс или 12 в рекламе кино написано 12 плюс а на обложке 16 плюс
6 ноября 2020, 16:01 Ответить
Амир Хуштов 9 ноября 2020, 08:23
Подскажите где в Сочи можно будет посмотреть
9 ноября 2020, 08:23 Ответить
Виктор Субботин 11 ноября 2020, 11:43
Сколько стоит билет?скажите пожалуйста
11 ноября 2020, 11:43 Ответить
ElizavetaPersonal 12 ноября 2020, 09:40
Оценка
Ни одного нормального российского фильма нет. Одно говно снимают.
12 ноября 2020, 09:40 Ответить
Залимхан Шепель 12 ноября 2020, 13:06
Оценка
кто из мин вод?
12 ноября 2020, 13:06 Ответить
deniskaraulov01 12 ноября 2020, 20:30
Оценка
Твою мать это самый лучший фильм! Ребята видно старались всем советую! Я
12 ноября 2020, 20:30 Ответить
deniskaraulov01 12 ноября 2020, 20:31
Оценка
Лучштй фильм слово даю
12 ноября 2020, 20:31 Ответить
Алик Гасанов 12 ноября 2020, 21:47
Пятницу правильно каха если мне 14
12 ноября 2020, 21:47 Ответить
pineapple67 12 ноября 2020, 22:19
Оценка
Фильм по принципу "Тупой и ещё Тупее"
12 ноября 2020, 22:19 Ответить
pineapple67 12 ноября 2020, 23:37
Оценка
Этот фильм из разряда Тупой и ещё Тупее!!! Извращение понятия дружба и уважения к старшим людям!!! И родной к матери! Это вообще как пустили в широкий прокат?!
12 ноября 2020, 23:37 Ответить
Maxym Kolomiiets 12 ноября 2020, 23:49
Оценка
Все кто хочет расслабиться и отдохнуть советую без сомнения сходить посмотреть этот ШЕДЕВР
12 ноября 2020, 23:49 Ответить
Макарий Кукьян 13 ноября 2020, 17:36
Оценка
5/10
Много юмора, который вызовет смех только у неадекватного человека, но и при этом есть ряд смешных моментов, которые перебивают плохое впечатление, делая его сдобным. Быстрое развитие сюжета вначале фильма сильно растянутая середина и моментальный конец. Радует игра ребят из движения, манеры хороша и заставляет улыбнуться подача просто. Фильм передает тему дружбы и любви к старшим просто отвратительно и непристойно. Если смотреть фильм, как чисто человеку следящим за творчеством ребят все проекты и сериал, то это переварить можно, а как залетный зритель, то я не рекомендую.
13 ноября 2020, 17:36 Ответить
Дарья Секретова 13 ноября 2020, 19:39
Оценка
Фильм содержит сцены пропаганды не толерантного отношения к секс меньшинствам - это жирный минус фильма. Сюжет прикольный, есть смешные и захватывающие моменты :) фильм про любовь и дружбу! Игра актеров понравилась!
13 ноября 2020, 19:39 Ответить
User 13 ноября 2020, 21:58
конец не очень жду вторую часть если конечно оно будет
13 ноября 2020, 21:58 Ответить
User 13 ноября 2020, 21:59
а так фильм норм
13 ноября 2020, 21:59 Ответить
Динар Нуритдинов 15 ноября 2020, 11:07
Оценка
Дигродный фильм
15 ноября 2020, 11:07 Ответить
User 15 ноября 2020, 14:58
в ответ на сообщение Дарья Секретова от 13 ноября 2020, 19:39
Лично для меня это плюс, а не минус
15 ноября 2020, 14:58 Ответить
Влад Ильбалиев 15 ноября 2020, 20:16
А Меня впустят мне 13 лет?
15 ноября 2020, 20:16 Ответить
Влад Ильбалиев 15 ноября 2020, 20:17
в ответ на сообщение User от 15 ноября 2020, 14:58
Мне 13 лет меня должны впустить
15 ноября 2020, 20:17 Ответить
Влад Ильбалиев 15 ноября 2020, 20:18
в ответ на сообщение User от 15 ноября 2020, 14:58
10
15 ноября 2020, 20:18 Ответить
poshehonec 15 ноября 2020, 20:54
Оценка
До просмотра фильма не был знаком с героями, поэтому с уверенностью могу сказать - людям не в теме не сюда.
Юмор - очень средненький, если не сказать больше. Сюжет слабый. Отношение к старшим - вызывает раздражение. Возможно, это какая-то "фишка" данных персонажей, с которыми я не был знаком, но мне очень резало слух такое обращение. "Дружба" главных героев - отдельная история.
Для меня 3 из 10.
15 ноября 2020, 20:54 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 16 ноября 2020, 13:07
Оценка
Фильм никакой!!! Глупый, пошлый,ни дружбы, ни уважения!! Для дебилов!! Не рекомендую!!
16 ноября 2020, 13:07 Ответить
Ksenia Ignateva 17 ноября 2020, 18:42
Худший фильм в моей жизни! Фильмом дале назвать нельзя ! Это полное говно!!! Как такое вообще можно выпустить на экраны кинотеатров????
17 ноября 2020, 18:42 Ответить
Надежда Ковалевич 19 ноября 2020, 15:37
Ужасный фильм, люди не тратьте деньги и не ходите на него. Уже после 20 мин просмотра, было желание просто взять и уйти. Все наиграно и нереально. Клоунада какая то. Этих пантов мне не понять. И вообще в этом сезоне, плоховато что то с хорошим кино. Видимо ждем окончания пандемии.
19 ноября 2020, 15:37 Ответить
kuchukyan.harut 19 ноября 2020, 23:41
Оценка
Подскажите как купить билеты? В Сочи
19 ноября 2020, 23:41 Ответить
Просто Цыган 23 ноября 2020, 13:45
в ответ на сообщение Дарья Секретова от 13 ноября 2020, 19:39
Вас обидели? Какая жалость...
23 ноября 2020, 13:45 Ответить
Мирон Кольцов 24 ноября 2020, 17:34
Не советую , впустую потраченное время. Для видосов на ютубе сойдет , но как полноценное кино , не вывозит! Понравится только тем , кто смеется над всем подряд.
24 ноября 2020, 17:34 Ответить
Марина Апоян 24 ноября 2020, 18:16
Фильм полнейший бред! Выдержала полчаса, потом убежала из зала, очень дажь потраченных денег! Как вообще «такое» выпустили в прокат????!!!!
24 ноября 2020, 18:16 Ответить
ඏᏣɮūнҝ@★Ώёηηɑඏ 25 ноября 2020, 16:47
Оценка
ШИДЕВР
25 ноября 2020, 16:47 Ответить
dotaspb87 26 ноября 2020, 14:01
Оценка
Фильм для школьников. На 2 часть точно не пойду.
26 ноября 2020, 14:01 Ответить
Эльвина Минниханова 29 ноября 2020, 12:07
Фильм для тех, кто смотрит этих ребят на ютуб. Смешной, мне понравился.
29 ноября 2020, 12:07 Ответить
User 29 ноября 2020, 14:20
Тупой армянский юмор, не профессиональные актеры, хуже фильма не смотрел в кинотеатре, пустая трата времени и денег
29 ноября 2020, 14:20 Ответить
Евгений Красовский 4 декабря 2020, 20:10
Шикарные рекламы фильм серебрянные коньки и тут это.......было ощущение как буд то мне нагадили в мозг. Ужас. Первый раз я вышел с зала не досмотрев. Полный отстой..
4 декабря 2020, 20:10 Ответить
Евгения Тарасова 5 декабря 2020, 14:55
Что за ...💩
5 декабря 2020, 14:55 Ответить
Евгения Тарасова 5 декабря 2020, 19:02
Как можно такое показывать в кино, это самое ужасное, что мне доведось видеть на экране, после этих истеричных криков, глупого и примитивного юмора у меня разболелась голова(( это позор..
Ни ценностей, ни сюжета, трясущаяяся камера.. просто жесть😬
5 декабря 2020, 19:02 Ответить
grigoryzak 15 декабря 2020, 17:11
Да, это реально шедевр. Советую всем. Крутой фильм.
Ну а такие тупые неадекваты, которые пишут чушь и сравнивают этот фильм с современным кинематографом, идите лесом, мне вас жаль. Ну а почему многим этот фильм не понравился, да потому что это, что-то новое и такое не снимают часто. Хороший, добрый фильм.
15 декабря 2020, 17:11 Ответить
Наталья Звягинцева 17 декабря 2020, 10:14
Фильм огонь! НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОСМОТРА ЛЮДЯМ 30+ И ЛЮДЯМ БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА. Для тех, кто не в теме и не смотри их на Ютубе тоже к просмотру не рекомендуются. Фильм для молодежи, понятный, с современным сленгом и шутками. Снят ребятами от души.
Бабки в комментах выбесили, только и могут обсираться тут сидеть)
17 декабря 2020, 10:14 Ответить
Наталья Звягинцева 17 декабря 2020, 10:15
в ответ на сообщение Евгения Тарасова от 5 декабря 2020, 19:02
Скорее всего вы, дама, просто старая, на кой поперлись на фильм - не понятно
17 декабря 2020, 10:15 Ответить
Наталья Звягинцева 17 декабря 2020, 10:16
в ответ на сообщение Марина Пурахина (Щукина) от 16 ноября 2020, 13:07
Вам бы на пенсию, да над Бриллиантовой рукой смеяться
17 декабря 2020, 10:16 Ответить
Александр Александрович 25 декабря 2020, 16:03
печальный фильм о лохе т наезднике только сочувствие вызывает, не удался ваш фильм для меня,
25 декабря 2020, 16:03 Ответить
Юрий Бережной 5 марта 2021, 12:45
Мерзкий, отвратный "фильм".
5 марта 2021, 12:45 Ответить
Стас Сычев 7 марта 2021, 02:18
Злое мерзлотное кино(((
7 марта 2021, 02:18 Ответить
Стас Сычев 7 марта 2021, 02:21
Главное поправки воткнули!!Мерзкие твари!!!
7 марта 2021, 02:21 Ответить
Стас Сычев 7 марта 2021, 02:22
в ответ на сообщение Наталья Звягинцева от 17 декабря 2020, 10:15
Скорее ты не в себя(((Жаль тебя
7 марта 2021, 02:22 Ответить
Павел Кудинов 16 марта 2021, 07:14
Это дно Российского кинематографа
16 марта 2021, 07:14 Ответить
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