Каха и Серго продолжают документировать свои жизни. Причинами новой передряги становятся ущемленная гордость и попытка впечатлить девушку. Каха принимает пари мажора Руслана и обещает обогнать его новую BMW на своей повидавшей многое «копейке». Теперь друзья должны раздобыть 200 тысяч рублей, чтобы у них появился хотя бы призрачный шанс на успех. В ход идут самые безумные и смелые идеи, превращающие жизнь солнечного Сочи в хаос. Но по-другому нельзя, ведь настоящий мужик не может…
КАХА И СЕРГО ЖГИТЕ 🔥🔥🔥
Обожаю вас 🤤
Господа хорошие, что то не нахожу билетов
еа эту фильму в Мурманске.
Чукчи севера желают кино.
Много юмора, который вызовет смех только у неадекватного человека, но и при этом есть ряд смешных моментов, которые перебивают плохое впечатление, делая его сдобным. Быстрое развитие сюжета вначале фильма сильно растянутая середина и моментальный конец. Радует игра ребят из движения, манеры хороша и заставляет улыбнуться подача просто. Фильм передает тему дружбы и любви к старшим просто отвратительно и непристойно. Если смотреть фильм, как чисто человеку следящим за творчеством ребят все проекты и сериал, то это переварить можно, а как залетный зритель, то я не рекомендую.
Юмор - очень средненький, если не сказать больше. Сюжет слабый. Отношение к старшим - вызывает раздражение. Возможно, это какая-то "фишка" данных персонажей, с которыми я не был знаком, но мне очень резало слух такое обращение. "Дружба" главных героев - отдельная история.
Для меня 3 из 10.
Ни ценностей, ни сюжета, трясущаяяся камера.. просто жесть😬
Ну а такие тупые неадекваты, которые пишут чушь и сравнивают этот фильм с современным кинематографом, идите лесом, мне вас жаль. Ну а почему многим этот фильм не понравился, да потому что это, что-то новое и такое не снимают часто. Хороший, добрый фильм.
Бабки в комментах выбесили, только и могут обсираться тут сидеть)
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