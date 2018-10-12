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Каха и Серго продолжают документировать свои жизни. Причинами новой передряги становятся ущемленная гордость и попытка впечатлить девушку. Каха принимает пари мажора Руслана и обещает обогнать его новую BMW на своей повидавшей многое «копейке». Теперь друзья должны раздобыть 200 тысяч рублей, чтобы у них появился хотя бы призрачный шанс на успех. В ход идут самые безумные и смелые идеи, превращающие жизнь солнечного Сочи в хаос. Но по-другому нельзя, ведь настоящий мужик не может…