Любовь и Роман
Любовь и Роман

18+
О фильме

Выпускница медучилища Люба собирается замуж за Ивана, первого парня на селе. Но неожиданно в городе она знакомится с офицером Романом. Это любовь с первого взгляда. Молодые люди понимают, что они родственные души, но Люба прямо говорит, что скоро выходит замуж и даже приглашает Романа на свадьбу. Тем временем до Ивана доходят слухи, что Люба крутит шашни с заезжим офицером. Иван в бешенстве, он хочет изнасиловать Любу накануне свадьбы, но тут появляется Роман и увозит ее…

Проходит 20 лет. Люба и Роман счастливо женаты, у них есть сын Егор. У Егора есть девушка Настя, молодые люди влюблены друг в друга. Но вскоре выясняется, что Настя — дочь Ивана, а Иван, ставший прокурором, быстро узнает, кто такой Егор и кто его родители. Иван ждет случая отомстить за свой позор…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2014
Производство Россия 1
Другие названия
Lyubov I Roman, Los giros del amor
Режиссер
Евгений Соколов
В ролях
Алексей Демидов
Константин Александров
Софья Озерова
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

0.0
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Отзывы о фильме

