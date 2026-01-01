Выпускница медучилища Люба собирается замуж за Ивана, первого парня на селе. Но неожиданно в городе она знакомится с офицером Романом. Это любовь с первого взгляда. Молодые люди понимают, что они родственные души, но Люба прямо говорит, что скоро выходит замуж и даже приглашает Романа на свадьбу. Тем временем до Ивана доходят слухи, что Люба крутит шашни с заезжим офицером. Иван в бешенстве, он хочет изнасиловать Любу накануне свадьбы, но тут появляется Роман и увозит ее…



Проходит 20 лет. Люба и Роман счастливо женаты, у них есть сын Егор. У Егора есть девушка Настя, молодые люди влюблены друг в друга. Но вскоре выясняется, что Настя — дочь Ивана, а Иван, ставший прокурором, быстро узнает, кто такой Егор и кто его родители. Иван ждет случая отомстить за свой позор…