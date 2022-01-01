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Ледяной демон Ледяной демон
Киноафиша Фильмы Ледяной демон Отзывы о фильме «Ледяной демон»
Ледяной демон 2021 / Россия
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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Отзывы о фильме «Ледяной демон»

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Две девушки в теплых пуховиках путешествуют по заснеженной горе. Сильная метель мешает дальнейшему продвижению, да и ночь приближается — решено разбить палатку. Одна из девушек неожиданно обнаруживает обмороженное тело; мужчина, несмотря на сильное обморожение, оказывается живым (и это при том, что, как позднее подтвердят лабораторные исследования, тело пролежало во льдах несколько лет). Мужчиной оказывается Матвей (Андрей Марусин) — пропавший муж Татьяны (Ольга Ломоносова),…

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