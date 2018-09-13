«Большой кошачий побег»: Рецензия Киноафиши

Приключение на все случаи жизни

Кот Бегемот и его сын Шустрик вольготно проживают со своей хозяйкой. И если взрослый питомец наслаждается жизнью, много спит и не перегружается лишними мыслями, то малыш мечтает о путешествиях, инженерит все подряд, и его постоянно посещают мысли о побеге из места, где все ему достается просто так. Особенно после того, как папа ему рассказывает, где искать маму. Шустрик создает летательный аппарат и отправляется на встречу неизведанному, а Бегемоту и их новому соседу попугаю приходится отправиться за ним. Вместе им предстоит пройти через многое, найти новых друзей и, возможно, отыскать место, где они смогут жить счастливо и без людей.

Кадр из мультфильма «Большой кошачий побег»

Создатели «Большого кошачьего побега», как это уже стало принято в индустрии, много времени провели за изучением поведения кошек и другой живности, в огромных количествах используемой в мультфильме. Правда, при всем этом коты то вдруг начитают бояться воды, то так и стараются в нее залезть. Но, невзирая на некоторые несуразности, их повадки и реакции на события моментально находят отклик в зрительских сердцах. Как и ролики с YouTube, которые смотрят герои на планшете, мило оставленном им хозяйкой, причем разглядывают видео коты, как и люди, - везде, где только можно, и на лотке в том числе. С помощью гаджета кот и попугай ищут удравшего котенка, перемещаясь то на транспорте, то на скейтбордах. На своем непростом пути они встречают различных колоритных персонажей, которым, к сожалению, уделено минимум экранного времени, зато отрабатывают они свои эпизоды на полную катушку.

Кадр из мультфильма «Большой кошачий побег»

В какой-то момент герои попадают на территорию стекольной фабрики, куда легко попасть и сложно выбраться, где обитает разношерстное сборище животных (от бродячих котов до всегда мимишных красных панд). Местные каждый день пытаются не попасться в лапы енотов, которых люди используют как охотников за новыми образцами животных, и скрываются в местном баре, открытом бродячим котом, которого когда-то судьба свела с маленьким Бегемотом. Хозяин фабрики - нечто среднее между Николь Кидман из «Приключений Паддингтона» и злодеями «Маленького принца» - тоже заинтересовывается новыми «жильцами». Он замечает на шее у Шустрика медальон, который когда-то принадлежал ему и помог добиться первого успеха, и после этого на незваных гостей начинается настоящая охота.

Кадр из мультфильма «Большой кошачий побег»

Мультфильм «Большой кошачий побег» - такая ядреная азиатская смесь из «Тайной жизни домашних животных» (как по завязке, так и по количеству зверей в кадре) и анти-«Острова собак», где коты пытались всю власть отжать себе. В этом анимационном проекте полно действия, герои постоянно куда-то мчатся, гоняются друг за другом и убегают. А еще здесь много эмоций и историй из прошлого, рассказываемых за счет песен, ведь персонажи очень любят петь, а клипы, которые разыгрываются в это время, кроме как галлюциногенными, назвать никак нельзя. Есть здесь и прописные истины о том, что лишний вес тоже может пригодиться, что молодым нужно бороться и надо обязательно помогать друг другу, а еще есть напоминания о семейных ценностях и даже аналогии с библейскими сюжетами. Так что просмотр окажется полезным не только целевой, самой маленькой аудитории, но и их родителям. Да и котятки, они всегда прикольные, что в жизни, что в кино, зато убирать за ними и содержать при просмотре не обязательно. Осталось только разработать технологию, чтобы самые страждущие, но по какой-то причине не имеющие возможность содержать их, могли бы сходить в кино и нагладиться и нанянчиться с пушистиком прямо во время просмотра.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 13 сентября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Большой кошачий побег»