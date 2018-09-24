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Большой кошачий побег Большой кошачий побег
Киноафиша Фильмы Большой кошачий побег Отзывы о мультфильме «Большой кошачий побег»
Mao yu tao hua yuan Большой кошачий побег 2018 / США
7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Отзывы о мультфильме «Большой кошачий побег»

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Кот Бегемот и его сын Шустрик вольготно проживают со своей хозяйкой. И если взрослый питомец наслаждается жизнью, много спит и не перегружается лишними мыслями, то малыш мечтает о путешествиях, инженерит все подряд, и его постоянно посещают мысли о побеге из места, где все ему достается просто так. Особенно после того, как папа ему рассказывает, где искать маму. Шустрик создает летательный аппарат и отправляется на встречу неизведанному, а Бегемоту и их новому соседу попугаю приходится…

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Shadanova1995 24 сентября 2018, 22:25
Оценка
Фильм милый,но скучноват. При этом у него есть смысл,который ребенку младше 5-6 лет не понять.
24 сентября 2018, 22:25 Ответить
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