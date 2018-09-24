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Кот Бегемот и его сын Шустрик вольготно проживают со своей хозяйкой. И если взрослый питомец наслаждается жизнью, много спит и не перегружается лишними мыслями, то малыш мечтает о путешествиях, инженерит все подряд, и его постоянно посещают мысли о побеге из места, где все ему достается просто так. Особенно после того, как папа ему рассказывает, где искать маму. Шустрик создает летательный аппарат и отправляется на встречу неизведанному, а Бегемоту и их новому соседу попугаю приходится…