Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эмиль Чау
Emil Chau
Киноафиша
Персоны
Эмиль Чау
Эмиль Чау
Emil Chau
Дата рождения
22 декабря 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
,
Актер озвучки
Биография Эмиля Чау
Родился 22 декабря 1960 года. Гонконг.
Развернуть
Популярные фильмы
7.0
Супер полицейский 2
(1993)
6.7
Мистер Крутой
(1997)
6.1
Большой кошачий побег
(2018)
Фильмография Эмиля Чау
6.1
Большой кошачий побег
Mao yu tao hua yuan
анимация
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6
Великолепный
Gorgeous
мелодрама, комедия, боевик
1999, Гонконг / Тайвань
6.7
Мистер Крутой
Yat goh hiu yan
комедия, боевик
1997, Гонконг / Австралия / США
7
Супер полицейский 2
Chao ji ji hua
триллер, комедия, боевик
1993, Гонконг
Показать еще
Жалюзи и пленка на балконе — прошлый век: повелась на новый тренд 2026-го и не пожалела — даже шума стало меньше
Ковры со стен вынес на улицу: рулон с Ozon за пару тысяч утеплил почти весь дом – и крики соседей больше не слышу
Дырявые и носки-одиночки больше не летят в мусорку: 7 способов использовать их ещё раз — это гениально
«Любовь и голуби», а также тесты: только фанаты ответят на 5 вопросов о комедии Меньшова
1 сентября отгремело, эти сериалы тоже «пошли в первый класс»: 5 российских хитов, которым исполнилось 7 лет
Экранизацию этой книги считали невозможной — в Голливуде рискнули на $102 000 000: получилось самое «грандиозное» зрелище XXI века
Иностранцы пересняли советскую драму с Леоновым — рейтинг на «Кинопоиске» рухнул с 8.3 до 4.8: превратили в пошлую комедию
Зря ждали целый год? 2 сезон «Олдскула» с Ароновой уже доступен для просмотра — и не обошлось без ложки дегтя
19 000 000 зрителей уже подсели на свежий сериал от Netflix — «начав, досмотрите каждую серию до конца» (даже если на часах уже 2 часа ночи)
Эти русские были так хороши, что остались в мире Marvel на десятки лет: и Чёрная Вдова там далеко не самая странная
У «Фейка» появился брат-близнец: Okko снимает «Яд» с Бортич — история снова строится вокруг сталкера и страха
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить