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Эмиль Чау
Эмиль Чау Emil Chau
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Эмиль Чау

Emil Chau

Дата рождения
22 декабря 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой боевиков, Актер озвучки

Биография Эмиля Чау

Родился 22 декабря 1960 года. Гонконг. 

Популярные фильмы

Супер полицейский 2 7.0
Супер полицейский 2 (1993)
Мистер Крутой 6.7
Мистер Крутой (1997)
Большой кошачий побег 6.1
Большой кошачий побег (2018)

Фильмография Эмиля Чау

Большой кошачий побег 6.1
Большой кошачий побег Mao yu tao hua yuan
анимация 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Великолепный 6
Великолепный Gorgeous
мелодрама, комедия, боевик 1999, Гонконг / Тайвань
Мистер Крутой 6.7
Мистер Крутой Yat goh hiu yan
комедия, боевик 1997, Гонконг / Австралия / США
Супер полицейский 2 7
Супер полицейский 2 Chao ji ji hua
триллер, комедия, боевик 1993, Гонконг
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