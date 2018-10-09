«Экстаз»: Рецензия Киноафиши

Climax: опыт покруче IMAX

Режиссёр Гаспар Ноэ представил в Каннах свой новый фильм «Экстаз» (в оригинале Climax), который сначала влюбил в себя кинокритиков, а затем взял главный приз параллельной программы «Двухнедельник режиссёров». Сам режиссёр был крайне удивлён подобному отклику, так как его предыдущие работы вызывали неоднозначные реакции у публики. Ноэ даже решил пошутить по поводу критики его творчества, провозгласив на афише следующее: «Вы презирали «Один против всех», ненавидели «Необратимость», испытывали отвращение к «Входу в пустоту», проклинали «Любовь», а теперь попробуйте «Экстаз». Что ж, мы уже попробовали «Экстаз», и расскажем вам, почему это один из лучших фильмов режиссёра.

Кадр из фильма «Экстаз»

Забудьте о стандартной структуре повествования – Ноэ начинает свой фильм с финальной сцены, после которой тут же появляются титры с бесконечными логотипами и надпись, гласящая, что эта история основана на реальных событиях 1996 года. Затем картину можно условно поделить на четыре части, в каждой из которых используются разные способы передачи информации. В первой мы видим видеоэкран, окружённый стопками книг и кассет (среди них можно заметить «Суспирию» Дарио Ардженто или, например, «Сало, или 120 дней Содома», что уже является предзнаменованием к последующим событиям). На самом экране демонстрируются короткие интервью с танцорами, рассказывающими о себе, наркотиках и своих отношениях с противоположным (а иногда и с собственным) полом.

Кадр из фильма «Экстаз»

После этого начинается условная вторая часть, состоящая из снятого одним дублем танца, который герои репетируют где-то в заснеженной хижине во Франции. В третьем акте наступает время отдыха и расслабления – все пьют домашнюю сангрию, общаются и зажигают под музыку диджея Daddy. Здесь картина превращается в некое смешение мамблкора с фильмами Кевина Смита из View Askewniverse. Ну а вишенкой на этом торте становится четвёртая часть, в которой персонажи осознают, что в сангрию были подмешаны наркотики, и постепенно погружаются в психотропный ад, который они никогда не забудут.

Кадр из фильма «Экстаз»

Отвечая на вопрос, употреблял ли он когда-нибудь наркотики, Гаспар Ноэ всегда лукаво говорит: «Once». Однако, посмотрев «Экстаз», вы ему вряд ли поверите. Режиссёр очень достоверно передаёт чувство опьянения и токсикоза, отправляя зрителей в наркотический «трип» вместе с его героями. Одурманивающие вещества здесь выступают катализатором бессознательных человеческих реакций и активатором спрятанных глубоко качеств, которые мы обычно сдерживаем, но которые всегда были внутри. Агрессия, жестокость, разврат, безответственность, страх – герои больше не пытаются скрывать своих внутренних демонов и выпускают их сражаться друг с другом на поле боя в самом пекле этой безумной преисподней.

Кадр из фильма «Экстаз»

По-настоящему погрузиться в происходящее помогает головокружительная (в буквальном смысле) операторская работа Бенуа Деби, уже неоднократно сотрудничавшего с Гаспаром Ноэ, а также известного по дебюту Райана Гослинга «Как поймать монстра» и «Отвязным каникулам» с Джеймсом Франко. Сюжет закручивает здесь именно камера, поэтому, если вы обладаете слабым вестибулярным аппаратом, то будьте осторожны. Также важным компонентом этого опьяняющего экспириенса выступает музыка, которая задаёт свой ритм происходящему и ещё долго будет звучать в вашей голове после просмотра.

Кадр из фильма «Экстаз»

В «Экстазе» снялись всего лишь две профессиональные актрисы, одна из которых – София Бутелла, выдающая лучший перформанс за свою карьеру. Все остальные являются танцорами, которых режиссёр очень долго искал в самых разных местах и в итоге создал идеальный каст. Большинство сцен в фильме – чистой воды импровизации, что придаёт актёрским работам ещё больше мощи. Именно всё вышесказанное превращает новый фильм Ноэ в сумасшедший аттракцион, доставляющий вас на вершину кинематографического опыта с последующим онемением конечностей и приятным головокружением. Поэтому, если вы всё ещё не в «Экстазе», Гаспар Ноэ идёт к вам!

Олеся Трошина

Расписание и покупка билетов на фильм «Экстаз»