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Climax Экстаз 2018 / Франция
7.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Экстаз»

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Режиссёр Гаспар Ноэ представил в Каннах свой новый фильм «Экстаз» (в оригинале Climax), который сначала влюбил в себя кинокритиков, а затем взял главный приз параллельной программы «Двухнедельник режиссёров». Сам режиссёр был крайне удивлён подобному отклику, так как его предыдущие работы вызывали неоднозначные реакции у публики. Ноэ даже решил пошутить по поводу критики его творчества, провозгласив на афише следующее: «Вы презирали «Один против всех»,…

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Аннабель Ли 18 октября 2018, 21:20
Оценка
Да любите друг друга
Каморка - вся в подпалинах шедевров на стенах - закрыта, и ее тщеславное имя приемной - приемной самого бога - забыто; словно тот зал потерянной в доломитовом снеге школы, где в утробном свете будут происходить самые неистовые оргии, самые кровавые мессы, самые пронзительные откровения - и комната будет обращена в новый алтарь. "Экстаз" - ни в коем случае не фильм, но мистерийный перформанс, полуторачасовая молитва новому культу священного - правда, пока еще с варварскими обычаями; хотя он не нуждается в высушивающей душу пленке, Ноэ уже сфокусировал божественное око.По обыкновению смешливые титры твердят, что фильм посвящен нашим ушедшим создателям - и с гигантской ухмылкой обращаются именно к ним, смотрящим с надлунного - длинным планом сверху над выводящими лихорадочные движения адептами, с надлунного - каверзой-интервьюером, анкетирующим участников труппы в окружении видеокассет (ведь дело о девяностых), с надлунного - безразличным свидетелем. Да, изумительные спазмы вьющихся под сангрию с примесью лсд бешены и ловки, как движения увидавшего божество зверя, и поволока выжигающих душу цветов, и непрерывный ритм хитов девяностых, и крик без шепота - все действует безотказно, и остается самому исчезнуть в буре священного помешательства, но только негде - и как Ноэ стоило провести порно-кастинг вместо "Любви", так вместо "Экстаза" - не сломя голову рефлексировать о реальных событиях 1996 года, а всего-навсего повторить их.Момента экстаза у всех одинаков - и это блаженное наслаждение онтологическим изъяном безумия: вечер начинался томно, и все должно было пойти по-ноэвски - вот сальные перешептывания о сексе, вот скандал о нем, а вот снова он, и больше наркотиков, больше сангрии! - но все идет так странно, так дурно, и животное оборачивается неистовым, многие - единственным, выплюнувшим крест Левиафаном, вступившим в свои права. Ноэ не исследует ни психологию толпы, ни механизм лсд-пересборки - но держит всех на многоголовом поводке, тянущимся к одной деснице. Хороший портрет наркотического трипа, доходящих вплоть до "Горьковских" пьяных чудачеств, но ни в коем случае не выносящий моральных суждений - дети, вот что такое плохо. Лишенные всего, данные так, как они есть (не зря у половины наблюдается маниакальное стремление сдернуть с себя лишнюю - конечно, всю - одежду), танцовщики освобождаются от власти суждений, и находят себя по ту сторону добра и зла - в эстетическом. Все зачатки сюжета оборачиваются лишь вспышкой - отсутствием света, когда кто-то поджарился у трансформатора, - и ждут следующей серии мгновенного просверка. Поэтому истории от Ноэ ждать бесполезно; нарратив - в прошлом, но тщательное, куда более серьезное, чем может показаться, - ведь дело идет о собственной жизни! - сооружение нового культа происходит прямо сейчас, и пока одни затевают трансцендентные игры - другие смотрят на них со стороны, пытаясь что-то увидеть и рассмотреть. Алтарь жаждет жертв, и жаждет слишком, чтобы поддаться исследованиям; Ноэ - все так же безупречный визуально, провидец нового искусства - снял странный, по-своему целомудренный фильм, где вместо обнаженных тел - обнаженные цвета и звуки, в неистовой пляске запечатлевшие почтение неизвестному богу.Под змеящимся трехцветием флага собрались все - чем Ноэ страстно гордится, и вы не будете лишним: эти ожившие вспышки стоит увидеть хотя бы с экрана, если стать одной из них слишком страшно.
18 октября 2018, 21:20 Ответить
Оксана Гусева 19 октября 2018, 10:08
Оценка
Фильм сдирающий жирную шкурку призрачного благополучия и засовывающий обнаженными нервами в жидкую кислоту самых темных уголков человеческой души. Жуткий в своей оголенной откровенности, беспощадный в реализме, невыносимо тяжёлый
19 октября 2018, 10:08 Ответить
vary-k 12 декабря 2018, 14:54
Оценка
просто отдайтесь этому фильму!
целиком. станьте его частью. без лишних мыслей, не отвлекаясь. нырните. и вы почувствуете....
я в восторге!
12 декабря 2018, 14:54 Ответить
Екатерина Богомолова 20 октября 2019, 05:46
Оценка
Охренный фильм !
Остались под большим впечатлением!!!!
Игра ! Сюжет ! Тема наркотиков впервые раскрывает не в пользу их , а как есть , не смотря на годы (96) все как есть сейчас. Мы советовали друзьям посмотреть , но до конца не рассказав что и как происходит !!! Очень интересно, но жестоко ( жестоко так как может быть).
20 октября 2019, 05:46 Ответить
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