Наша рецензия

Режиссёр Гаспар Ноэ представил в Каннах свой новый фильм «Экстаз» (в оригинале Climax), который сначала влюбил в себя кинокритиков, а затем взял главный приз параллельной программы «Двухнедельник режиссёров». Сам режиссёр был крайне удивлён подобному отклику, так как его предыдущие работы вызывали неоднозначные реакции у публики. Ноэ даже решил пошутить по поводу критики его творчества, провозгласив на афише следующее: «Вы презирали «Один против всех»,…