«Полное погружение»: Рецензия Киноафиши

В прокат выходит российский мультфильм для самых маленьких, за просмотром которого родители будут поглядывать на часы, а их дети хорошо проведут время. Впоследствии они, конечно, забудут о всей истории, но, возможно, будут крутить в голове главные песни «Полного погружения». Несмотря на всю неровность анимации и драматургии, картина предстает как глоток свежего воздуха среди бесконечных драм и комедий.

Где-то глубоко под водой есть город, в котором каждый морской житель следует определенным законам и правилам. Их придумывает некий правитель Октавиан, не особо интересующийся проблемами граждан. В таком непростом месте обитает дельфин по имени Дельфи, который практически каждый день терпит насмешки от своих сородичей. Его романтическая натура непонятна стойким, сильным гвардейцам-дельфинам, поэтому они его сразу же провозглашают изгоем. Однако Дельфи не перестает жить в мире грез и мечтает, что когда-нибудь он заслужит доверие всех жителей и на него будут смотреть совсем по-другому. Только его жизнь круто меняется, когда он случайно попадает в Затопленную крепость, где находит волшебную арку, способную менять облик любого проплывшего через нее.

Полное погружение

Морские приключения сразу же ассоциируются с классикой Disney – мультфильмом «В поисках Немо». Безусловно, с каждым годом американская студия совместно с компанией Pixar меняют представление о мейнстримной анимации. Постоянно в наградный сезон один из фильмов Disney появляется в номинациях, и гадать, кто станет победителем, совершенно не приходится. В таком случае перед российскими и европейскими аниматорами во время создания новой картины стоит сложнейшая задача, так как планка слишком высока. Несмотря на такое очевидное давление, режиссер, сценарист и продюсер Василий Ровенский фокусируется исключительно на простоте анимации и истории. Сверхъестественных и головокружительных поворотов в сюжете не стоит ожидать, а сама картина предоставляет возможность достаточно линейно рассказывать о похождениях Дельфи, его друзей и недоброжелателей.

Из-за такой небрежной драматургии, в которой завязка действия начинается сразу же на второй минуте, когда главный дельфин голосом Алексея Воробьева поет свою веселую песню, «Полное погружение» больше похоже на какой-то серединный эпизод сериала. Как будто уже где-то в другом месте были показаны пролог и официальное вступление, в которых зрителей познакомили с главными героями и поделились короткой информацией об их биографиях. Так, в фильме Ровенского аудитория ничего не знает о Дельфи и должна по кусочкам собирать его характер и анализировать его отношения с окружающими. Возможно, из-за того, что сама история по своему формату очень классическая и даже в какой-то степени типичная: главный герой мечтает о великом, влюблен практически в принцессу, но из-за своего статуса не имеет права даже надеяться на взаимные чувства. Сказка всем известна, и ее финал – тоже. На деле получается, что «Полное погружение» как будто обделили клишированным фразами «Однажды», «Давным-давно», которыми начинаются похожего рода истории. Такую халатность можно было бы объяснить нехваткой хронометража, но сам фильм даже не доходит до полутора часов, поэтому времени было достаточно для создания полной сюжетной композиции.

Полное погружение

Абсолютно линейное повествование меняет аудиторию мультфильма. Заявленные 6+ на самом деле подходят и для 0+, а родители, которые поведут своих детей на просмотр, могут заскучать уже после пары минут. В таком случае семейный просмотр не оправдан, и «Полное погружение» лучше всего включить ребенку дома и пойти заняться своими делами. Но такая функция будет возможна только после того, как фильм появится в онлайн-кинотеатрах.

Несмотря на драматургические погрешности, картина показывает классические архетипы людей, только в образе морских существ. Человеческие характеры достаточно комично оживают при помощи известных певцов, включая Алексея Воробьева, Полину Гагарину и Филиппа Киркорова. Короткие отсылки к греческой мифологии и загадке Атлантиды меняют всю атмосферу картины, которая не углубляется в бытовые проблемы морских существ. Таким образом, «Полное погружение» не становится зеркалом человеческой жизни, а больше уходит в сказочность и фантастику.

Аудитория нового российского проекта очевидно ниже заявленной, поэтому семейный поход в кино будет интересен только детям, а взрослые зрители не смогут насладиться экранной историей и просто потеряют время. Зато самые маленькие останутся с положительными эмоциями.

Ася Заболоцкая