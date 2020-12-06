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В прокат выходит российский мультфильм для самых маленьких, за просмотром которого родители будут поглядывать на часы, а их дети хорошо проведут время. Впоследствии они, конечно, забудут о всей истории, но, возможно, будут крутить в голове главные песни «Полного погружения». Несмотря на всю неровность анимации и драматургии, картина предстает как глоток свежего воздуха среди бесконечных драм и комедий. Где-то глубоко под водой есть город, в котором каждый морской житель следует…