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Полное погружение Полное погружение
Киноафиша Фильмы Полное погружение Отзывы о мультфильме «Полное погружение»
Полное погружение 2020 / Россия
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о мультфильме «Полное погружение»

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Наша рецензия

В прокат выходит российский мультфильм для самых маленьких, за просмотром которого родители будут поглядывать на часы, а их дети хорошо проведут время. Впоследствии они, конечно, забудут о всей истории, но, возможно, будут крутить в голове главные песни «Полного погружения». Несмотря на всю неровность анимации и драматургии, картина предстает как глоток свежего воздуха среди бесконечных драм и комедий. Где-то глубоко под водой есть город, в котором каждый морской житель следует…

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SKY 6 декабря 2020, 18:17
Ужастная анимация, никакущий сюжет - фильм не интересен ни взрослым ни детям. Полный провал
1/10
6 декабря 2020, 18:17 Ответить
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