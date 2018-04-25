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Зверь - trailer
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Зверь. Trailer

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Дата публикации: 25 апреля 2018
Зверь – У Молл день рождения. Ей исполняется 27 лет, но праздник не делает её счастливой. Она живет с родителями на небольшом острове и буквально задыхается от непонимания и гнёта семейного круга. Молл встречает свою первую любовь в неспокойное время – по острову рыщет серийный убийца. Возникший из ниоткуда Паскаль становится для Молл воплощением свободы. С ним она впервые чувствует себя живой и избавляется от всех невидимых оков. Но счастье Молл не дает покоя её семье и жителям острова. Они подозревают Паскаля в причастности к этим зверским происшествиям. Молл приходится выбирать: быть вместе с Паскалем против всех или остаться на стороне большинства.
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