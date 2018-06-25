«Зверь»: Рецензия Киноафиши

Любовь на кончиках пальцев

У Молл день рождения, но праздник не делает ее счастливей. Она вместе с родителями живет на небольшом острове, где буквально задыхается от непонимания и гнета семейных обязанностей. Девушка поет в местном хоре, работает экскурсоводом и, причиняя себе боль, пытается вырваться хоть на мгновение из «клетки». В итоге Молл сбегает со своего праздника и идет танцевать на дискотеку, а утром встречает любовь всей своей жизни – Паскаля Ренуфа, местного браконьера. Молодой человек, не обладая манерами и блестящим умом, открыт для отношений, и его запах манит девушку лучше любых духов. С ним Молл получает столь необходимую ей свободу. Но счастье длится недолго, на острове происходит серия похищений молодых девушек, и так как Паскаль когда-то уже подозревался в подобном преступлении, полиция и местные жители нарекают его главным злодеем. А бедной и вновь брошенной Молл придется сделать выбор – примкнуть к жестокому и непреклонному большинству или защищать своего любимого Паскаля до последнего.

Кадр из фильма «Зверь»

Картина с первых кадров цепляет своего зрителя красивейшими кадрами природы острова, на котором живут местные жители. Похожие эмоции при просмотре и наслаждение природными видами были пару лет назад, когда в кино выходила картина «Бруклин» с Сиршей Ронан. А игра с цветовой палитрой, напоминает последний фильм Стивена Содерберга «Не в себе», как и кадры обыденной жизни Молл, страдающей от одиночества, непонимания и ошибок, когда-то совершенных ею. Наверное, фильм бы так и погряз в авторских размышлениях на тему единения с собой и окружающими, если бы создатели «Зверя» не совместили в нем несколько жанров. Параллельно с необычной историей любви Молли и Паскаля на острове пытаются поймать преступника, похищающего, насилующего и убивающего своих жертв. То есть за спиной героев разворачивается британская версия «Исчезнувшей» Дэвида Финчера. С игрой для зрителей в «верю-не верю» и поисками девушек, как в «Нелюбви» Андрея Звягинцева.

Кадр из фильма «Зверь»

Романтичный и немного безумный дуэт влюбленных изобразили на экране удивительная Джесси Бакли («Война и мир», «Табу») и агрессивный Джонни Флинн («Гений», «Зильс-Мария»). Они создают потрясающий, эмоциональный накал, а после чуть более плотного знакомства с героями их хочется оберегать и защищать ото всего мира. Благодаря им картина приобрела нужный ритм, и лица, которыми режиссер Майкл Пирс управляет, чтобы рассказать душещипательную историю «Зверя» публике. Остальные герои здесь нужны лишь для того, чтобы еще сильнее показать, насколько мир не умеет принимать тех, кто когда-то оступился или попросту не желает жить как все, что-то подобное уже демонстрировали создатели картины «Месть от кутюр», где героиня Кейт Уинслетт сражалась против немноголюдного городка, в который она вернулась спустя годы.

Кадр из фильма «Зверь»

Фильм «Зверь» полностью поглощает своего зрителя - красивыми пейзажами, завораживающей музыкой и историей любви, когда каждый готов на все ради другого. Картина не похожа ни на что, и при этом в ее основе лежат классические устои и сюжет, понятный каждому, кто захочет познакомиться со «Зверем». У фильма самый волшебный из возможных дуэт главных героев, без Бакли и Флинна эта история была бы совсем иной. «Зверь» - накал страстей, беззвучный крик о помощи и 100% удачная игра в разнообразие жанров в одном проекте. Такие проекты легко и быстро становятся культовыми, их создателям подражают, а истории переснимают для малых экранов, только бы насытить зрителя и рассказать все возможные варианты развития событий, которые могли бы произойти с героями после финальных титров «Зверя».

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 5 июля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Зверь»