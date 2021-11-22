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Майкл Пирс
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Michael Pearce
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Фильмография Майкла Пирса
Столкновение
фантастика, триллер
2021, Великобритания
7.0
Зверь
драма
2018, Великобритания
7.0
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Риз Ахмед пытается спасти своих сыновей от сверхъестественной угрозы в трейлере фильма «Столкновение»
В картине Amazon также отметилась Октавия Спенсер.
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22 ноября 2021 13:57
Очень странные дела в Британии: 7 интересных триллеров Соединенного Королевства
На экраны российских кинотеатров выходит дебютный триллер Энейла Карии «Аффект» с Беном Уишоу в главной роли. Упомянутый жанр считается одним из основных в британском кинематографе еще со времен первых работ Альфреда Хичкока (это уже потом в Голливуде он стал массовым режиссером). По такому случаю мы решили собрать несколько очень любопытных триллеров, сделанных в Соединенном Королевстве.
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17 июня 2021 15:33
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